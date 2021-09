Pojawili się niedawno, konkurują z największymi. realme w TOP 6 producentów smartfonów

Mowa o największych na rynku nigdy nie jest prosta. Każda firma inaczej podchodzi do liczenia danych, przez co stale trafiamy na rozmaite rozbieżności. Samsung i Xiaomi od kilku już kwartałów stale przepychają się o koszulkę lidera, Ale podczas kiedy te dwie firmy walczą o to kto jest na szczycie - konkurencja nie śpi. Widać to doskonale na przykładzie realme, które pojawiło się na rynku stosunkowo niedawno (początki firmy to 2018 rok), a już teraz udało im się zająć szóstą pozycję na liście największych dostawców smartfonów na świecie.

realme numerem sześć wśród największych dostawców smartfonów na świecie

realme, najszybciej rozwijająca się marka smartfonów na świecie, awansowała na pozycję TOP 6 wśród dostawców tych urządzeń w skali globalnej według najnowszego raportu Counterpoint Research.

— czytamy w najświeższej informacji prasowej. Warto wziąć pod uwagę, że firma pojawiła się na rynku dość niedawno - i stopniowo wchodzi do kolejnych krajów. Nie bała się jednak rzucić wyzwania światowym gigantom i jak widać - to procentuje. Wzrost jakim może się pochwalić to 135,1%. Jak szybko im to poszło można podejrzeć na poniższym wykresie:

Dziś, po trzech latach od rozpoczęcia działalności, realme obecne jest w 61 krajach, a w ponad 18 z nich znajduje się wśród pięciu wiodących marek smartfonów. W Polsce w drugim kwartale 2021 roku realme dołączyło do ścisłego TOP 3 (według Canalys), stając się jednocześnie piątym graczem w skali ogólnoeuropejskiej. Producent jest również największym dostawcą smartfonów na Filipinach i w Bangladeszu oraz czwartym na tak kluczowych rynkach jak Indie oraz Rosja.

Ale to dopiero początek. Założyciel firmy, Sky Li, obrał sobie za cel sprzedanie kolejnych 100 milionów smartfonów do końca przyszłego roku... a dalej podwojenie tego osiągnięcia rok później. Biorąc pod uwagę to w jakim tempie firma zalewa rynek kolejnymi urządzeniami w zaskakująco przystępnych cenach wierzę, że to naprawdę może się udać.