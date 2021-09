realme GT Master Edition: 5 powodów, dla których warto go kupić

realme to firma, której nie trzeba już specjalnie przeszkadzać. Producent regularnie serwuje nam nowe produkty, które od samego początku mają jeden wspólny mianownik. W możliwie jak najniższej cenie starają się zaoferować tak dużo mocy, jak tylko się. Ale czysta moc to jeszcze nie wszystko — jakie asy w rękawie skrywa realme GT Master Edition?

Design, który intryguje

realme nigdy nie ukrywało, że design gra u nich pierwsze skrzypce. Firma chce i lubi dbać o to, by ich urządzenia wyróżniały się na tle konkurencji. realme GT Master Edition to przykład produktu, który oferuje coś innego niż wszystkie-takie-same-smartfony. Jego szary wariant, zaprojektowany przez Naoto Fukusawę, to doskonały przykład przemyślanego połączenia użyteczności, wykorzystania nowoczesnych materiałów i efektownego produktu końcowego. Plecki w szarej wersji smartfona inspirowane są przez klasyczny wzór walizki — nietuzinkowe rozwiązanie jeżeli mówimy o smartfonach. A kiedy dodamy do tego równania wykorzystanie przy niej wegańskiej, barwionej, skóry - która jest nie tylko etyczna, ale też jest wygodna i pewnie leży w dłoni, a w bonusie nie zbiera odcisków palców — mamy zestaw, obok którego trudno przejść obojętnie. Miłośnicy lekkich smartfonów także mają powody do radości — mimo solidnych rozmiarów (smartfon ma ekran o przekątnej 6,4”) — cała konstrukcja waży raptem… 180 gramów!

Ekran, który spełnia nasze oczekiwania

Ekran wykorzystany w realme GT Master Edition nie jest niczym, czego nie widzielibyśmy nigdy wcześniej. To znana i lubiana konstrukcja od koreańskiego giganta — to Super AMOLED prosto od Samsunga. Smartfon oferuje wyświetlacz o przekątnej 6,4” i rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli — z niewielką „dziurą” przy górnej lewej krawędzi, przez którą wygląda aparat do selfie. Fantastyczne odwzorowanie kolorów, wysoka jakość, odświeżanie o częstotliwości 120 Hz… pakiet, który potrafi zauroczyć nawet największe marudy!

Tryb fotografii ulicznej

Nie da się ukryć, że wiele dotychczasowych modeli realme okazywało się rozczarowaniem dla wszystkich, którzy marzyli o robieniu nimi wysokiej jakości zdjęć jak z magazynów. Firma wzięła sobie te sugestie ze strony użytkowników do serca i w realme GT Master Edition nie tylko zadbała o wysokiej jakości podzespoły w tym temacie, ale także odpowiednie oprogramowanie.

Ich najnowszy smartfon oferuje użytkownikom trzy moduły aparatów fotograficznych z tyłu: główny (64 MP, f/1.8), ultraszerokokątny (8 MP, f/2.3) oraz macro (2 MP, f/2.4). Z przodu zadbano także o 32 MP aparat do selfie z jasnością f/2.5 — myślę, że taki zestaw już sam w sobie spełnia oczekiwania lwiej części użytkowników smartfonów. W realme GT Master Edition mogą oni liczyć na dodatkowy bonus — tryb fotografii ulicznej.

W nim zaawansowane algorytmy oraz zestaw filtrów pozwolą zadbać o to, by nie umknęła nam żadna chwila. Co więcej — nie tylko będą serwować doskonałe, wysokiej jakości, zdjęcia, nawet przy pozostawiającym wiele do życzenia oświetleniu, ale też pozwolą nam w kilka sekund dokonać profesjonalnej edycji dzięki zestawowi przygotowanych przez twórców oprogramowania filtrów. Jak to działa w praktyce, możecie zobaczyć na tych kilku przykładach:

To po prostu działa. I wystarczy na długo

Sercem realme GT Master Edition jest układ Snapdragon 778G 5G wespół z Adreno 642L — i w duecie z 8 GB pamięci operacyjnej, smartfon radzi sobie świetnie ze wszystkimi zadaniami, które przed nim stawiamy. Przeglądanie sieci? Żaden problem — a wysoka częstotliwość odświeżania ekranu dodaje magii i sprawia, że wszystko w tym urządzeniu działa płynnie i w mig. Wszystkie gry które uruchamiałem na smartfonie — nawet te najbardziej zasobożerne, jak Genshin Impact, działały i nie stwarzały żadnych problemów.

Nie bez powodu wspomniałem też o tym, że smartfon wystarczy na lata — sieć 5G może i dopiero raczkuje, ale kwestią czasu jest, nim stanie się ona standardem. realme GT Master Edition wspiera już ten typ łączności, nie trzeba więc martwić się tym, że wkrótce zostanie w tyle za konkurencją.

Cena, która nie zwala z nóg

Nie ma co ukrywać — realme od lat zaskakuje nas cenami. I ten model nie jest żadnym wyjątkiem. Wszystkie wspomniane wyżej funkcje i podzespoły zamknięte zostały w lekkiej i poręcznej konstrukcji. Ile przyjdzie za ten sprzęt zapłacić? Stosunkowo - niewiele. realme GT Master Edition kosztuje 1499 zł (wariant 6 GB RAM / 128 GB pamięci na dane) lub 1799 zł (8GB RAM / 256 GB pamięci na dane). Co więcej, niebawem będzie dostępny u wszystkich największych lokalnych operatorów!

--

Wpis powstał przy współpracy z realme