Spotify wchodzi na rynek z nowym produktem. Czy to był prawdziwy powód strachu przed Apple One?

Ostatnio delikatnie nabijałem się ze Spotify. Był to efekt ich reakcji na usługę Apple One, a konkretnie ich nawoływania do władz, aby Ci ukrócili zapędy Apple. Bez wątpienia bardzo obawiają się nowego produktu od giganta z Cupertino, ponieważ dzięki Apple One można otrzymać dostęp do Apple Music (konkurencyjny produkt) w lepszej cenie, a jak wiadomo, dla wielu ludzi cena jest znacznie ważniejsze niż jakość usługi.