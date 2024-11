Twój rok w Spotify. Sprawdź, czy spełniasz wymagania

Grudzień już za pasem, a to oznacza, że niebawem połowa Twoich znajomych wrzuci w media społecznościowe coroczne podsumowanie Spotify Wrapped, chwaląc się najczęściej słychanymi albumami i piosenkami. Jeśli nie chcesz, by ominęła Cię ta tradycja, to już teraz sprawdź, czy spełniasz wymagania.

Czym jest Spotify Wrapped i kto może skorzystać?

Spotify Wrapped to tradycja sięgająca zamierzchłych czasów (pierwsza edycja w 2016 roku) – szczególnie pośród młodych użytkowników internetu. Końcówka roku to czas podsumowań i taki też cel przyświeca tejże zabawie, ale z czasem Spotify Wrapped ze zwykłej listy najchętniej słuchanych piosenek stało się interaktywnym wydarzeniem i medialnym fenomenem. Spotify przy pomocy miłych dla oka animacji i zakładek tworzy coś w rodzaju osobistego portretu użytkownika, opartego na ulubionych artystach, podcastach i kawałkach muzycznych. Aplikacja pokazuje też najważniejsze statystyki, takie jak sumaryczna liczba minuty spędzonych na słuchaniu, a wszystkie dane można łatwo udostępnić w mediach społecznościowych, w formie grafik i wykresów.

Tegoroczne Spotify Wrapped – bazując na przeciekach i danych z ubiegłych lat – powinno pojawić się już dziś lub w przeciągu następnych dni. Zanim jednak z niego skorzystamy, konieczne będzie zaktualizowanie aplikacji muzycznej do najnowszej wersji, co Spotify radzi w oficjalnym oświadczeniu.

Aktualna aplikacja oznacza, że korzystasz z w pełni zoptymalizowanego doświadczenia Wrapped. Kiedy nadejdzie czas wielkiego odsłonięcia Twoich spersonalizowanych trendów słuchania z 2024 roku, będziesz gotowy.

Aktualizacja jest nie tylko konieczna do poprawnego wyświetlania wszystkich elementów interaktywnych, ale też do integracji z mediami społecznościowymi. Sprawdźcie więc dostępność aktualizacji w App Store i Google Play Store, by przygotować się na nadchodzące Wrapped. Przypomnijmy, że do skorzystania z rocznego podsumowania nie trzeba wcale korzystać z płatnej subskrypcji – Wrapped jest też dostępne dla darmowych użytkowników.

