Historia ma swoje korzenie w latach 80, to właśnie wtedy powstała piosenka, o której świat zapomniał, lecz która miała stać się częścią poszukiwań. Rozwiązania zagadki wyczekiwało blisko 60 000 użytkowników na platformie Reddit. Każdy chciał wiedzieć jedno, kto stworzył Najbardziej Tajemniczą Piosenkę Internetu?

20 lat próbowali rozwiązać tę zagadkę i w końcu znaleźli odpowiedź

Powyższa piosenka została zaprezentowana w niemieckiej stacji radiowej w 1984 roku, przez Paula Baskerville'a. Zaprezentowała ona świeżo utworzony zespół z miasta Kiel, który prezentował się pod nazwą FEX. Mieli z nią wygrać festiwal muzyczny w Bremen, mieście na południe od Hamburga. W nagrodę mogli nagrać demo, które dzisiaj znajduje się w internecie.

Ta piosenka to Subways of Your Mind i poznaliśmy jej tytuł dopiero w tym tygodniu.

Odkrycie tej tajemnicy wymagało zaangażowania dziesiątek tysięcy ludzi, którzy kierowani wizją rozwikłania zagadki, stworzyli więź i historię godną cyfrowego świata XXI wieku. Wszystko brzmi jak opowieść z filmu, który, chociaż korzenie ma w latach 80., to jego początek jest w 2007 roku gdy wówczas pięćdziesięcioparoletnia Lydia zadała sobie pytanie; co to za piosenka na kasecie jej brata, która jest oznaczona tylko znakiem zapytania i wersem z piosenki Blind the wind. Ów wers miał być tylko jedną z wielu nazw roboczych, która miała piosence towarzyszyć przez kolejnych 17 lat. Czasem było Like the wind, Check it in, check it out, Summer blues i w końcu TMS, skrót od The Mysterious Song.

Odpowiedź dała więcej niż sobie mogli wymarzyć

Poszukiwaczami kierowała chęć odnalezienia odpowiedzi na tę jedną piosenkę. Jednak gdy Subways of Your Mindzostało odkryte, nie pozwolono sobie, żeby ot, tak przyjąć tę odpowiedź za pewnik. Wszystko miało się zmienić gdy na pierwszy plan wyszli założyciel zespołu FEX, wokalista i gitarzysta tego zespołu. Wszystkie trzy persony skryte w jednej osobie Ture'a Rückwardta, która okazał się także kompozytorem najbardziej tajemniczej piosenki internetu.

Dowód miał bardzo prosty. Poza świadkami, nagraniami z festiwali, wyciągnął ten ostateczny dowód. Kasetę demo, na której była nagrana odświeżona wersja TMS, a na niej jeszcze więcej. Ku uciesze użytkowników szukających rozwikłania zagadki, na świat wyszły jeszcze dwa nowe utwory. Środowisko pasjonatów zostało nagrodzone za swój trud z nawiązką, a do tego członkowie zespołu: Ture Rückwardt, Michael Hädrich, Hans Sievers i Norbert Zimmermann, zapowiedzieli, że się znów spotkają i nagrają całkowicie odświeżoną, współczesną wersję.

Znak XXI wieku, nie odpuścimy żadnej tajemnicy

Poszukiwania tej piosenki są częścią wielkiej sieci podobnych odkryć angażujących użytkowników z całego świata. Niektórzy mogą spojrzeć na to pogardliwie i jako schyłek ludzkości, który zajmuje się tylko nieistotnymi rzeczami. Byłoby to myślenie bardzo krzywdzące i pomijające całkowicie ciepłą, wręcz romantyczną naturę takich historii.

W czasach gdy często się mówi o tym jak się zatracamy w cyfrowym świecie, oddalając od innych ludzi. Tutaj wszyscy, niezależnie od narodowości, poglądów czy płci, zjednoczyli się w poszukiwaniu odpowiedzi, która gdzieś się zagubiła na przestrzeni dekad. Stworzyła nawet subkulturę lostwave'u i środowisk skupiających się na szukaniu odpowiedzi tam, gdzie się wydaje, że jej nie ma. Subways of Your Mind nie jest bowiem pierwszą, rozwikłaną zagadką. Jest to wręcz zwieńczenie prac poszukiwaczy. To oni odkryli sekret Everyone Knows That (powyżej), które swego czasu podbiło TikToka, a jeszcze inna grupa, w końcu poznała sekret tajemniczej, szóstej gwiazdy z... Zasłony z początków lat dwutysięcznych.

Na przekór wszystkiemu, Internet potrafi być fajnym miejscem.