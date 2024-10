Kochasz muzykę z gier? Tego koncertu nie możesz przegapić

Koncerty z muzyką z gier wideo to nić nowego. Na przestrzeni ostatnich lat mieliśmy tego typu wydarzeń przynajmniej kilkadziesiąt – także w Polsce. Jednak dopiero teraz będziemy mieć koncert poświęcony wyłącznie produkcjom z platformy PlayStation i pod szyldem PlayStation. Oto "PlayStation | Koncert":

Weź udział przełomowym wydarzeniu z muzyką na żywo, w którym ożyją legendarne ścieżki dźwiękowe z gier PlayStation. Koncert przeniesie cię do epickich światów znanych z serii God of War, The Last of Us, Horizon, Ghost of Tsushima i wielu innych. Przeżyj oszałamiające połączenie wielowarstwowej oprawy wizualnej, realistycznego dźwięku przestrzennego i gwiazdorskiego zespołu łączącego klasyczne i współczesne instrumenty. Legendarne utwory kompozytorów takich jak Gustavo Santaolalla (The Last of Us), Joris De Man (Horizon), Ilan Eshkeri (Ghost of Tsushima) i Bear McCreary (God of War) wzlatują na nowy poziom w nadzwyczajnym koncercie na żywo.

– brzmi oficjalny opis imprezy rzucający niech więcej światła na to, jakich gier i jakiej muzyki możemy spodziewać się na serii koncertów, która rozpocznie się 19 kwietnia 2025 r. w Dublinie i zawita do ponad 200 miast na całym świecie. Co najważniejsze, tym razem gracze z Polski nie będą musieli patrzeć z zazdrością na fanów muzyki z gier w innych krajach.

"PlayStation | Koncert" w Polsce w 2025 r.!. Przeżyj swoją ulubioną muzykę z gier na żywo

PlayStation | Koncert zawita również do naszego kraju, a konkretnie do Łodzi. Wydarzenie odbędzie się 21 maja 2025 r. w tamtejszej Atlas Arenie. Przedsprzedaż biletów w serwisie biletserwis.pl rozpocznie się już jutro na stronie 16 października o godzinie 16:00. Co ważne, tego dnia startuje "wczesny dostęp" w ramach przedsprzedaży, w ramach którego trzeba skorzystać ze specjalnego kodu Użyj kodu PLAYCONCERT24. Bilety do ogólnej sprzedaży trafią dwa dni później – 18 października 2024 roku. Na ten moment nie znamy też cen biletów, te zaprezentowane zostaną dopiero jutro.