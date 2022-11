Nowy rodzaj treści na Spotify. Fani się ucieszą, przeciwnicy muszą przywyknąć

Podcasty na Spotify to dla wielu osób rewelacyjna nowość, która sprawiła, że przekonali się do takiej formy audycji. Dopóki potrzebne było wykonanie dodatkowego kroku, jak sięgniecie po nieznaną aplikację albo wręcz pobieranie jej ze sklepu, żeby czegoś posłuchać, wielu użytkowników po prostu rezygnowało. Apple Podcasty kojarzona była z miejscem, gdzie rządzą anglojęzyczne treści, a pozostałe platformy nie potrafiły przebić się do świadomości tradycyjnego słuchacza. Spotify sprawiło, że podcasty są jedną zakładkę obok, podczas gdy już czegoś słuchamy.

Spotify potęgą na rynku podcastów

W efekcie, zazwyczaj ze słuchawkami w uszach lub na uszach, słuchacze włączali podcasty z czystej ciekawości. W pozostałych okolicznościach, gdy poszczególne podcasty ogłaszały się, że są dostępne na Spotify, użytkownicy najwyraźniej chętniej włączali znaną aplikację, by czegoś posłuchać. W USA Spotify wyprzedziło już aplikację Apple, bo 1 na 4 osoby korzysta właśnie z zielonej aplikacji, co daje ponad 32,5 mln słuchaczy. Apple może pochwalić się wynikiem na poziomie 28,5 mln słuchaczy w swojej aplikacji (dane z lutego 2022).

Podcasty wideo na Spotify

Nic więc dziwnego, że Spotify rozwija tę kategorię i pragnie wkraczać w nowe rejony. Krokiem ku jeszcze ekspansji jest włączenie do oferty audiobooków, ale zanim i tutaj Spotify będzie chciało zająć miejsce na tronie, najpierw platforma robi wszystko, by słuchanie podcastów było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze. Choć aplikacji brakuje kilku istotnych dla mnie funkcji i z tego powodu pozostaję wierny Pocket Casts na każdej platformie (iOS, Windows, Chrome, Android itd.), to Spotify zaczyna kusić coraz bardziej, ponieważ na usłudze dostępne są już też podcasty w formie wideo. Dla niektórych będzie się to kłócić z ideą podcastu, ale patrząc na to, jak popularne bywają odcinki poszczególnych audycji na YouTubie, potencjał jest całkiem spory. Wiele wywiadów chciałbym nie tylko usłyszeć, ale też obejrzeć, a i półprofesjonalni albo amatorscy twórcy na pewno mają sporo do zaoferowania.

Dlatego Spotify pozwala autorom korzystającym z Anchor (platforma do tworzenia i publikowania podcastów) udostępniać odcinki także w formie wideo, zaś w aplikacji Spotify użytkownicy mogą płynnie przełączać się pomiędzy formatem audio i wideo w dowolnym momencie w trakcie odtwarzania. Spotify umożliwia oglądanie w orientacji pionowej i poziomej, a już teraz na platformie znajdziecie kilka tytułów, które korzystają z nowych możliwości ( hilip DeFranco, The GaryVee Audio Experience, Jasmine Chiswell, The WAN Show, Juicy Scoop with Heather McDonald, Mark Manson, Tap In w/ Harry Jowsey). Spotify planuje tworzenie kolejnych oryginalnych podcastów, których nie posłuchamy i nie zobaczymy nigdzie indziej. Co ważne, Spotify przyogotowało opcję osadzania wideo na stronach, więc player może znaleźć się na stronie autora lub w innych miejscach.

Spotify wprowadza w świąteczny nastrój

Przy okazji podzielimy się z Wami zestawieniem najpopularniejszych świątecznych piosenek 24 grudnia 2021 roku z podziałem na polskie i zagraniczne kawałki:

Najpopularniejsze polskie piosenki świąteczne w Polsce 24 grudnia 2021:

Margaret - Coraz bliżej święta

Kayah - Ding dong

De Su - Kto wie?

Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

Skaldowie - Z kopyta kulig rwie

Najpopularniejsze zagraniczne piosenki świąteczne w Polsce 24 grudnia 2021: