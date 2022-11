Czego słuchają miłośnicy kultowej FIFY?

Nadchodzące wielkimi krokami Mistrzostwa Świata w piłce nożnej (pierwsze mecze odbędą się już 20 listopada) to doskonała okazja aby stworzyć listę ulubionych piosenek. Spotify zamierza nieco nam w tym pomóc przygotowując dedykowaną playlistę dla fanów gry FIFA. Jest również ku temu inna okazja, w tym roku EA SPORTS świętuje 25-lecie ścieżek dźwiękowych do gry FIFA. Z tej okazji serwis Spotify prześledził wszystkie wydania gry aż od 1993 roku i wybrał ulubione utwory fanów piłki nożnej na całym świecie. Hit „Heat Waves” Glass Animals (ze ścieżki dźwiękowej do FIFA 21) to najczęściej streamowany utwór EA SPORTS FIFA wszechczasów, a kultowy singiel Johna Newmana „Love Me Again” z gry z 2014 roku to najpopularniejszy wybór użytkowników, którzy stworzyli własne playlisty związane z FIFA.

W Polsce w ciągu ostatnich 30 dni najchętniej słuchanymi piosenkami ze ścieżki dźwiękowej EA SPORTS były: „Heat Waves” (Glass Animals), „The Nights” (Avicii), „Love Me Again” (John Newman) i „Rhinestone Eyes” (Gorillaz). O popularności piosenek zawartych w soundtrackach FIFA świadczy fakt, że ponad 330 milionów playlist stworzonych przez użytkowników serwisu zawiera utwory, które pojawiły się na oficjalnych ścieżkach dźwiękowych do gry. W serwisie Spotify można znaleźć katalog, w którym EA SPORTS udostępniło ponad 1000 utworów ze wszystkich 25 soundtracków FIFA. Fani gry mogą podzielić się swoim ulubionym utworem w mediach społecznościowych, oznaczyć go hashtagiem #UltimateFIFASoundtrack i zawalczyć o należne mu miejsce na ścieżce dźwiękowej Ultimate FIFA, która będzie dostępna już od 9 listopada.

Najpopularniejsze piosenki na świecie z soundtracku EA SPORTS™ FIFA:

Najpopularniejsze piosenki w Polsce w ciągu 30 dni z soundtracku EA SPORTS™ FIFA:

Utwory ze ścieżki dźwiękowej EA SPORTS™ FIFA najczęściej dodawane do playlist związanych z FIFA przez użytkowników Spotify: