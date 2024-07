Komentarze do podcastów w Spotify. Nowa opcja trafia do użytkowników

Podcasty cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. Regularnie przybywa nowych audycji i nie są to już chałupnicze nagrania pasjonatów, a wiele z nich prowadzonych jest przez celebrytów i profesjonalistów. Wraz z rozwojem rynku podcastów Spotify pokazało jak bardzo pozostaje w tyle w jednym aspekcie: nie można tam było zamieszczać komentarzy. Ale dziś nareszcie to się zmienia!

Od 9 lipca 2024 słuchacze podcastów korzystający ze Spotify otrzymali możliwość komentowania audycji bezpośrednio na platformie. Twórcy zaś otrzymują pełną kontrolę nad ich moderacją: mogą je zatwierdzać lub odrzucać — a wszystkim zajmą się bezpośrednio w aplikacji Spotify for Podcasters.

Komentarze do podcastów w Spotify: twórcy otrzymują szereg opcji z nimi związanych

Za pośrednictwem wspomnianej apki autorzy podcastów mogą je moderować, ale na tym jeszcze nie koniec. Mają oni możliwość bezpośrednio z jej poziomu odpowiadać na komentarze, wysyłać polubienia, aktywować lub deaktywować opcję komentowania (zarówno dla pojedynczych odcinków jak i całych audycji). Do tego dochodzą jeszcze powiadomienia o nowych komentarzach, a także dogłębne analizy związane ze statystykami i zaangażowaniem. Warto jednak mieć na uwadze, że póki co domyślnie wszystkie komentarze są prywatne — i niezbędne jest ich zatwierdzenie przez twórców.

Komentarze w Spotify to bez wątpienia jedna z rzeczy, na którą wielu użytkowników czekało od dawna. O ile bowiem platforma jest świetną i wygodną opcją by zapoznać się z ulubionymi audycjami, to brak opcji interakcji z twórcami i komentowania regularnie pcha słuchaczy w stronę innych platform gdzie jest to możliwe.

Źródło