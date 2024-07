Spotify testuje nietypową funkcję. Tego po platformie się nie spodziewasz

Spotify, największa platforma streamingowa z muzyką, testuje niecodzienną nowość. Nowość, której prawdopodobnie nikt by się nie po niej nie spodziewał, bo z rozrywką wspólnego ma niewiele.

Chodzi bowiem o system powiadomień alarmowych. Póki co testy obowiązują wyłącznie na terenie Szwecji (to nie przypadek, biorąc pod uwagę fakt że tam są jej korzenie i miejsce siedziby głównej). Technolog Chris Messina odkrył w kodzie aplikacji odniesienia do nadchodzącej nowości. Wynika z nich, że powiadomienia alarmowe mają dotyczyć ogłoszeń publicznych dotyczących wypadków, poważnych incydentów i zakłóceń w działaniu ważnych usług.

Testy nowej usługi Spotify już trwają. Rzecznik platformy potwierdza

Rzecznik Spotify potwierdził, że testy odbywają się wyłącznie na terenie Szwecji i są na bardzo wczesnym etapie. Firma regularnie sprawdza w swoich laboratoriach nowości, które mają na celu ulepszenie doświadczeń użytkowników. I jak to zwykle bywa w przypadku takich firm — część z nich trafia do finalnego produktu, inne są tylko ciekawostką która nigdy nie opuszcza laboratoriów. Obecnie jednak ma nie być planów na szersze wdrożenie tej funkcji.

Powiadomienia alarmowe to rzecz, która mogłaby zachęcić użytkowników do aktywowania notyfikacji dla platformy. Dbając o naszą higienę cyfrową, wielu z nas decyduje się z nich zrezygnować — zwłaszcza w produktach typowo skupiających się na rozrywce. Nie potrzeba nam bowiem więcej rozproszeń. Tym razem jednak mowa o opcji która wydaje się dość istotna i ma niewiele wspólnego z rozrywką. Tym samym mogłaby nadać nieco inne postrzeganie samemu Spotify.

Choć testy są na wczesnym etapie i ograniczone do jednego kraju, trudno wykluczyć że w niedalekiej przyszłości podobnych opcji nie zobaczymy również w innych regionach. Spotify przez lata udowadniało że nie boi się eksperymentować i wprowadzać rzeczy które na pierwszy rzut oka wydają się dość nieintuicyjne, ale w praktyce... faktycznie się sprawdzają.

Źródło