Spotify wycofuje tryb auto w swojej aplikacji, ale w jego miejsce nie pojawia się nic, co mogłoby go zastąpić. Co wyprawia Spotify?

Spotify w samochodzie to jedna z najbardziej oczywistych rzeczy dla wielu użytkowników. Wraz z rozwojem systemów audio dzięki AUX, Bluetooth oraz pokładowych systemów Android Auto czy CarPlay, streaming muzyki stał się domyślnym i najwygodniejszym sposobem na słuchanie w trakcie prowadzenia auta. Nie musimy żonglować kasetami czy płytami, a w wielu przypadkach kontrolowanie odtwarzania jest super komfortowe dzięki przyciskom na kierownicy lub z poziomu ekranu dotykowego na desce rozdzielczej. Spotify stworzyło nawet specjalny gadżet, który miał ułatwić to wszystko.

Spotify usuwa widok samochodowy z aplikacji

Wiele wskazuje jednak na to, że firma nie jest pewna wprowadzenia go na rynek masowy, bo w wielu krajach (USA i w Europie) trwają testy z wybranymi słuchaczami, ale urządzenia nie można po prostu kupić. Wielka szkoda, bo dla wielu osób bez rozbudowanego systemu multimedialnego byłby to świetny sposób na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa, gdyż nie ma potrzeby sięgać po smartfon w trakcie jazdy. Być może to się wkrótce zmieni i mocna trzymam kciuki, by tak się stało, ale w międzyczasie alternatywą był nasz telefon na odpowiednim uchwycie i widok samochodowy w aplikacji Spotify. Tryb ten zostaje usunięty, a pierwsze wzmianki o tym pojawiły się na forum Spotify, gdzie dodana została także odpowiedź moderatora wyjaśniająca sytuację:

Możemy potwierdzić, że wycofujemy funkcję widoku samochodowego [z aplikacji]. Nie oznacza to jednak, że nie chcemy polepszyć tego, w jaki nasi użytkownicy słuchają Spotify podczas jazdy. Wręcz przeciwnie, cały czas badamy nowe sposoby zapewniania najlepszych warunków do słuchania w aucie. Uznajcie wycofanie widoku samochodowego jako coś, co musi się wydarzyć, aby zrobić miejsce dla nowych innowacji, które pojawią się w naszych działaniach.

Prosimy o wyrozumiałość w tym czasie. Podczas gdy pracujemy za kulisami nad poprawą tego doświadczenia, jedną z alternatyw jest słuchanie muzyki bez użycia rąk przy użyciu Asystenta Google. Ta funkcja działa również z Mapami Google, dzięki czemu możecie nawigować podczas słuchania Spotify. Aby to zrobić, możesz połączyć swoje konta i powiedzieć "Hej Google, odtwarzaj w Spotify".

Spotify nie ma następcy dla widoku samochodowego. Jeszcze

Oznacz to, ni mniej, ni więcej, że Spotify nie ma gotowego następcy dla widoku samochodowego, ale mimo to usuwa go ze swojej aplikacji. Nie wiemy, co dokładnie motywuje takie działania, ale niektórzy użytkownicy są wściekli i wcale im się nie dziwię. Odbieranie tak istotnej dla części słuchaczy opcji jest zaskakujące i nielogiczne, jeśli niemożliwe jest zaoferowanie prawdziwego zamiennika. Brakuje też jakichkolwiek wzmianek o tym, by ktokolwiek miał styczność z tymi nowymi sposobami używania Spotify w aucie.

Tryb ten posiadał większe przyciski umożliwiające wygodniejszą i szybszą nawigację pomiędzy piosenkami i tak dalej, więc trudno mi sobie wyobrazić, co innego mogłaby zaoferować platforma w zamian. Czy wkrótce pojawi się asystent Spotify rozumiejący komendy głosowe bezpośrednio w aplikacji? Plotki mówiły o takich planach, ale ostatnie miesiące upłynęły bez jakichkolwiek informacji na ten temat. Jeśli widok samochodowy zniknął ze Spotify na Waszym samrtfonie, to użytkownicy Android Auto mogą pośrednio zastąpić go używając specjalnego widoku dla multimediów właśnie w tej aplikacji. Użytkownicy iPhone'a mogą za to sięgnąć po asystentkę Siri, która od pewnego czasu pozwala sterować innymi aplikacjami niż systemowa Muzyka.