Mija kilka miesięcy od wycofofania widoku samochodowego (Car View) z aplikacji mobilnych Spotify. Taki krok nie spodobał się użytkownikom, którzy regularnie korzystali z niego w swoich autach, ponieważ Spotify nie zaoferowało prawdziwej alternatywy. Za takową nie można bowiem uznać specjalnego trybu Asystenta Google czy Spotify Car Thing, ale na szczęście w drodze jest zupełnie nowy tryb samochodowy.

Nowy tryb samochodowy w Spotify

Obecnie trwają jego testy, dlatego wybrani użytkownicy Spotify na Androidzie mogą spodziewać się komunikatu z propozycją aktywacji trybu samochodowego po tym, jak ich smartfon nawiąże połączenie Bluetooth z autem. Pierwsze co się rzuca w oczy to nowy interfejs, który nie opiera się tylko na ekranie odtwarzania i przyciskach do sterowania, ale także zakładki u dołu ekranu, dzięki którym można nawigować pomiędzy sekcjami strony domowej, wyszukiwania głosowego i naszej biblioteki.

Spotify pozwala na komfortowe wybieranie albumów i playlist za pomocą dotyku w specjalnym widoku, gdzie wszystkie elementy interfejsu są większe i łatwiej dostępne. Tapnięcie w mikrofon pozwala skorzystać z wyszukiwarki głosowej, dzięki której szybko docieramy do konkretnych piosenek, artystów oraz playlist. Na ekranie odtwarzania pozostały tylko kluczowe funkcje - sterowanie odtwarzaniem, zmiana trybu na odtwarzanie losowe, wyszukiwanie głosowe oraz opcja polubienia/dodania do ulubionych własnie słuchanego kawałka. W centrum ekranu widoczna jest oczywiście okładka płyty.

Spotify testuje nowy tryb samochodowy na Androidzie

Nie wiemy, czy tryb samochodowy w Spotify istnieje także na iOS, ponieważ o testach informują tylko użytkownicy Androida. Miejmy nadzieję, że wynika to po prostu z udostępniania nowości falami i niedługo nowy tryb trafi także do użytkowników iPhone'ów. Spotify dość zgrabnie, choć z lekkim opóźnieniem wybrnęło z kłopotliwej sytuacji, gdy użytkownicy usługi zostali pozbawieni widoku samochodowego w aplikacji. Urządzenie Car Thing, czyli specjalne akcesorium od Spotify do sterowania muzyką w aucie nie jest dostępne w większości krajów, w tym w Polsce i nie wiadomo, czy w ogóle do nas dotrze.

Źródło, zrzuty ekranu: 9to5Google