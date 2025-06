Spotify spełnia marzenia użytkowników. Prosili od lat: i w końcu to dostaną!

Lepiej późno, niż później. Wygląda na to, że Spotify nareszcie spełni marzenia użytkowników platformy i zaoferuje dostęp do wysokiej jakości audio w obrębie platformy!

Spotify od lat jest najpopularniejszą platformą streamingową i nic nie wskazuje na to, by coś w temacie miało się w najbliższym czasie zmienić. Serwis ma ogrom asów w rękawie, ale też jeden z minusów, który dla wielu je przysłania: jakość dźwięku. Szwedzki gigant już kilka dobrych lat temu zapowiedział wysokiej jakości plan Spotify Hi-Fi, ale na długo poszedł on w zapomnienie przysłonięty zmianami w interfejsie i innymi przemeblowaniami. Wygląda jednak na to, że nareszcie coś w temacie się zmieni.

Reklama

Kod aplikacji zdradza nadchodzące zmiany

Z najnowszych informacji wynika, że w kodzie aplikacji na komputery oraz odtwarzacza internetowego Spotify pojawiły się odniesienia do funkcji bezstratnego dźwięku. Informacje te zostały po raz pierwszy udostępnione przez doskonale znanych wszystkim śledzącym rozmaite plotki i nowinki: Chrisa Messinę oraz Spicetify:

Dzięki wsparciu Aarona Perrisa, portalowi MacRumors udało się potwierdzić, że również najnowsza wersja beta aplikacji Spotify na iPhone'a zawiera fragmenty kodu związane z tą nowością. To wyraźny sygnał, że firma jest już na ukończeniu prac nad nowym, droższym i pod wieloma względami lepszym, planem.

Bezstratny dźwięk to format, który zachowuje wszystkie dane audio z oryginalnego nagrania, oferując słuchaczom nieskazitelną jakość, jakiej nie zapewniają standardowe formaty skompresowane. Według jednej z linii kodu odkrytej w aplikacji Spotify, bezstratne utwory będą dostępne w jakości 24-bitowej przy częstotliwości 44,1 kHz. W innej części kodu pojawia się komunikat

Przedstawiamy najlepszą jakość dźwięku na Spotify: muzyka w formacie do 24-bit/44,1 kHz

To obietnica, która może przyciągnąć wielu wymagających użytkowników. Chociaż jeśli naprawdę zależało im na wysokiej jakości nagrań, to istnieje duża szansa że od lat korzystają już z usług konkurencji i nie oglądają się za siebie.

Dostępność i Funkcjonalność Nowej Opcji

Z kodu wersji beta aplikacji na iPhone'a wynika, że bezstratny dźwięk będzie dostępny zarówno do streamowania, jak i pobierania bezpośrednio w aplikacji Spotify. To świetna wiadomość dla osób, które chcą cieszyć się najwyższą jakością muzyki zarówno w domu, jak i poza nim. Warto jednak mieć na uwadze, że takowe będą swoje ważyć - dlatego jeśli faktycznie będziecie chcieli z tej opcji korzystać, to warto będzie rozważyć przy najbliższej wymianie iPhone'a z większą pamięcią na dane, albo powiększenie pakietu internetowego.

Music Pro: co zaoferuje nowy plan Spotify poza wyższą jakością?

Już w lutym tego roku Lucas Shaw z Bloomberga donosił, że Spotify planuje wprowadzenie nowego planu subskrypcji o nazwie Music Pro. Oferta ta ma obejmować nie tylko dźwięk w wyższej jakości, ale także narzędzia do remiksowania utworów oraz dostęp do biletów na koncerty. Według raportu, Spotify rozważa dodatkową opłatę w wysokości nawet 6 amerykańskich dolarów miesięcznie za te funkcje, co będzie doliczane do standardowej ceny Spotify Premium. Choć dokładna data premiery bezstratnego dźwięku pozostaje nieznana, mówi się, że przyjdzie nam za nie słono zapłacić.