Spotify i inni giganci proszą władze o pomoc. Boją się Apple One

Wczoraj miała miejsce konferencja Apple na której może nie było wielu bombowych niespodzianek, ale kilka nowości faktycznie się pojawiło. Nowy Watch SE, Apple Fitness+ oraz Apple One i o tym ostatnim chciałbym dzisiaj porozmawiać. W telegraficznym skrócie Apple One to usługa wszystkich usług. To jedna usługa, by wszystkimi rządzić, jedna, by wszystkie odnaleźć. Płacimy jeden abonament, a dostajemy dostęp do kilku produktów. Taka paczuszka dzięki której zaoszczędzimy trochę pieniędzy, bo w końcu w kupie siła!

Jeśli jesteś zainteresowany szerszym opisem usługi Apple One oraz jej cenami to zapraszam do poniższego artykułu.

Konkurencja płacze bo jest Apple One

Teraz przejdźmy do sedna. Konferencja ledwo się zakończyła, a na Apple już wylewa się hejt ze strony ich konkurencji. Dlaczego? Bo wykorzystują swoją dominującą pozycję do walki z nimi. Za pierwszym czy nawet ósmym razem pokiwałbym głową i powiedział „tak, Ci goście mają rację”, ale od słynnego już przesłuchania w senacie mam wrażenie, że każda firma, która nie wie co ma powiedzieć to mówi właśnie to:

wykorzystują dominującą pozycję do walki z nami!

Tym razem najgłośniej krzyczy Spotify, które już zdążyła wydać oficjalne oświadczenie: