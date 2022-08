Spotify Premium: 3 miesiące za darmo (lub w cenie jednego)

Spotify Premium to podstawowy, płatny, plan dla najpopularniejszego serwisu ze streamingiem muzyki na świecie. To jego użytkownicy mogą pobierać muzykę, nie martwić się blokami reklamowymi, ręcznie wybierać utwory których chcą aktualnie słuchać — a także pomijać piosenki na które nie mają obecnie ochoty. To ten zestaw opcji wyróżnia Spotify Premium od darmowego planu. Wielu jednak decyduje się na brak wygód ze względu na cenę abonamentu — 19,99 zł miesięcznie. Teraz jednak serwis wystartowała promocyjna oferta, w ramach której wszyscy użytkownicy serwisu którzy jeszcze nigdy nie korzystali z opcji Premium mogą ją zgarnąć na trzy miesiące całkowicie za darmo.

Źródło: Depositphotos

3 miesiące Spotify Premium dostępne za darmo. Oferta ważna jeszcze przez kilka tygodni!

Do 11 września wszyscy użytkownicy którzy jeszcze nigdy nie korzystali ze Spotify Premium mogą aktywować trzymiesięczny, darmowy, dostęp do płatnej wersji abonamentu bez żadnych opłat. Ale spokojnie — ci którzy wcześniej już korzystali z płatnej wersji usługi także mogą liczyć na bonusy, choć nie są one aż tak atrakcyjne.

Spotify oferuje bowiem wszystkim powracającym do ich płatnej wersji abonamentu trzy miesiące w cenie jednego — czyli za 19,99 zł będą mogli cieszyć się brakiem reklam i dostępem do wszystkich funkcji serwisu. Cóż, szkoda że na wzór Microsoftu nie zaoferowali także darmowej wersji tym, którzy nie korzystali z Premium w ciągu ostatniego roku czy dwóch. Tym samym spodziewam się wysypu nowych kont — jakże pięknie będą wyglądać przy podsumowaniu kwartału w statystykach. Bo zakładam że pojawią się tysiące nowych użytkowników płatnej wersji usługi. Haczyk jest taki, że nie zapłacą ani złotówki... prawdopodobnie nigdy ;-).