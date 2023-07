Podwyżki cen Spotify. Każda opcja drożeje!

Spotify to jedna z usług, które wywróciły świat cyfrowej rozrywki do góry nogami. Prawdą jest, że to jeden z kilku dostępnych na rynku streamingów. Ale nie bez powodu to właśnie on zostawia konkurentów daleko w tyle. Trochę w tym przyzwyczajenia. Trochę wygody (kto nie lubi Spotify Connect niech pierwszy rzuci kamień). Trochę zwyczajnie solidnej usługi. Owszem — od lat słychać narzekanie na brak wyższej jakości dźwięku czy mierne aplikacje na komputerach. Nie są to jednak elementy które pchnęłyby na masową skalę użytkowników ku konkurencji.

Spotify od lat serwuje solidną bibliotekę i zwyczajnie dobrą usługę. Przez kilkanaście lat też jej użytkownicy nie uświadczyli podwyżek. Abonament kosztował tyle samo, choć konkurencja drożała. Ale w związku ze zmianami na rynku, i oni zmuszeni byli podnieść ceny.

Spotify drożeje w wielu krajach. Na szczęście nie w Polsce

Spotify poinformowało wczoraj oficjalnie o podwyżkach, które dotyczą całego szeregu rynków: w tym tego najważniejszego. Stanów Zjednoczonych. Dobra wiadomość dla nas jest taka, że Polska jest rynkiem którego podwyżki nie dotyczą — przynajmniej póki co. Ale patrząc na poniższą listę państw nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to tylko kwestia czasu.

Kraje w których drożeje Spotify

Podwyżki nie są drastyczne — każdy plan zdrożał o symbolicznego dolara lub dwa w Stanach Zjednoczonych i Euro lub dwa w krajach, gdzie obowiązującą walutą jest Euro. W Wielkiej Brytanii — o funta. Biorąc jednak pod uwagę to, że to pierwsza od kilkunastu lat podwyżka, gołym okiem widać że coś się zmienia. Spotify tłumaczy też skąd decyzja o podwyżce cen abonamentu.

Premium: z 10 USD na 11 USD; 10 GBP na 11 GBP; 10 EUR na 11 EUR;

Duo: z 13 USD na 15 USD; 14 GBP na 15 GBP; 13 EUR na 15 EUR;

Rodzinny: z 16 USD na 17 USD; 17 GBP na 18 GBP; 16 EUR na 18 EUR;

Studencki: z 5 USD na 6 USD; z 5 EUR na 6 EUR. W Wielkiej Brytanii cena pozostała bez zmian.

Dlaczego Spotify podwyższa cenę abonamentu?

Te podwyżki pomogą nam nadal dostarczać wartość fanom i artystom na naszej platformie.

Nie da się ukryć, że przez ostatnich kilkanaście lat świat zmienił się nie do poznania. Od czasu debiutu Spotify wytwórnie zmieniły swoje podejście do streamingu, a w międzyczasie przetoczyło się też wiele dyskusji na temat (głodowych) stawek ze streamingu, które trafiają do artystów. Ponadto wdrażanie nowych funkcji oraz praca nad rozwojem produktu stają się coraz droższe. Trudno zatem dziwić się takim krokom…