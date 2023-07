To już definitywny koniec! Spotify całkowicie odcina płatności Apple

Zakupy w ramach aplikacji od lat budzą ogrom kontrowersji. A przy okazji są idealnym startem dyskusji o tym, jak działa współczesny rynek aplikacji. Wszystko za sprawą procentów, które od każdego zakupu pobiegają operatorzy sklepów. Nie ważne czy mowa o Apple i ich App Store, czy o Google i ich Sklepie Play — stawki te od zawsze budzą spore poruszenie. Dość tylko powiedzieć, że od tego zaczęła się cała drama z Epic Games i hucznym wyrzuceniem ich wszystkich produktów ze sklepów gigantów.

O ile na początku mobilnej rewolucji każdy usługodawca ochoczo korzystał z tej opcji, o tyle po tym jak udało im się już urosnąć i zdali sobie sprawę ile ich to kosztuje w skali roku — zaczęto się wycofywać rakiem z tych rozwiązań. Chcąc jednak pozostać fair w stosunku do swoich dotychczasowych użytkowników i nie sprawiać im dodatkowych problemów — nie zmuszano ich do jakichkolwiek zmian. Ci którzy od początku mieli podpiętą kartę wyłącznie u Apple — mogli niczego nie zmieniać. Obyło się bez PayPala, bez bezpośredniego wpinania do danej usługi i innych pośredników. Spotify jednak po latach postanowiło to zmienić.

Płatności Apple nie wchodzą już w grę. Spotify informuje użytkowników o konieczności zmiany

Użytkownicy Spotify którzy wciąż korzystają z płatności u Apple, zaczynają właśnie otrzymywać wiadomości informujące, że ich dotychczasowa forma uiszczania opłat za usługę wkrótce przestanie działać. Tym samym usługodawcy zachęcają do zalogowania się na oficjalnej stronę Spotify i wyboru nowej formy płatności.

Kontaktujemy się z Tobą, ponieważ kiedy dołączyłeś do Spotify Premium, użyłeś usługi rozliczeniowej Apple do subskrypcji. Niestety, nie akceptujemy już tej metody rozliczeń jako formy płatności.

No cóż. Nie da się ukryć, że gigant streamingowy dał użytkownikom sporo czasu na zmianę nawyków. Opcja płatności za pośrednictwem App Store została wycofana w 2016 roku — i od tego czasu nikt nie miał już szans się do niej dopisać. Siedem lat to jednak ogrom czasu, przez który Spotify decydowało się oddawać 30% z każdej płatności do skarbonki Apple. Teraz jednak mówi stop, I zaczyna bawić się na własnych zasadach.

Czas najwyższy ruszyć dalej

Spotify i tak było dość cierpliwe — i przez wiele lat decydowało się ułatwiać życie użytkownikom. Prawdopodobnie na początku obawiali się utraty subskrybentów. Ale na przestrzeni lat część z nich zmieniła metody płatności. Inni zdecydowali się na skorzystanie z usług konkurencji. Stopniowo więc towarzystwo zaczęło się wykruszać, ostatecznie zaś w grze została garstka, którą czas popchnąć ku zmianom. Czy mnie to dziwi? Ani trochę. To jeden problem z głowy mniej, a poza tym pieniądze przestaną nareszcie przeciekać im przez palce. Wilk syty i owca cała.