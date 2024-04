Spotify szykuje zmiany. Zacznie od wyższych cen

Spotify szykuje spore zmiany w swojej ofercie, które będą oczywiście wiązały się z podniesieniem cen płatnych abonamentów. Wyższe ceny pojawią się w kilku krajach jeszcze w tym miesiącu, ale do końca roku nowa oferta pojawi się na większej liczbie rynków.

Spotify podniesie ceny

Według informacji jakie opublikował dzisiaj Bloomberg, Spotify ponownie planuje podniesienie cen swoich abonamentów. Szwedzka firma debiutowała w 2011 roku i przez ponad 10 lat oferowała swoje usługi w stałej cenie, dopiero w zeszłym roku podnosząc cenę abonamentu w USA z 9,99 na 10,99 USD za miesiąc. Wbrew obawom kierownictwa, wcale nie spowodowało to odpływu klientów, jest wręcz przeciwnie, obecnie ze Spotify korzysta ponad 600 milionów osób, co oznacza wzrost o ponad 100 milionów osób w ciągu roku. Co więcej aż 236 milionów subskrybentów płaci za dostęp typu Premium i liczba tych osób również nadal rośnie.

Z tego względu Spotify ma w tym roku ponownie podnieść ceny i przemodelować nieco swoją ofertę. W ostatnim czasie poza muzyką i podcastami, w ofercie pojawiły się również audiobooki. Szybko okazało się, że oferta była strzałem w dziesiątkę, w USA pod względem popularności audiobooki na Spotify ustępują tylko serwisowi Audible od Amazona. To jednak dodatkowe koszty i dlatego już wkrótce audiobooki będą dostępne tylko w ramach droższej subskrypcji. Cena ma być od 1 do 2 USD wyższa niż standardowy abonament, a wyższa cena w pierwszej kolejności pojawi się w Wielkiej Brytanii, Australii oraz w Pakistanie. W późniejszym czasie nowa wersja abonamentu ma zadebiutować również w USA. Dobra wiadomość jest taka, że standardowy plan, tym razem już bez audiobooków, nadal będzie kosztował 10,99 USD.

W Polsce cena Spotify Premium wzrosła w ostatnim czasie z 19,99 zł na 23,99 zł, ale u nas audiobooki w ramach abonamentu nie są wcale dostępne. Nie wiadomo czy w takim razie pojawi się droższa oferta czy jednak nasz rynek nadal będzie traktowany jako ten drugiej kategorii. Bloomberg ponownie wspomina też, że jesteśmy coraz bliżej debiutu nowego planu "Super Premium", który będzie oferował muzykę w jeszcze lepszej jakości. Plotki na temat tego rozwiązania ciągną się jednak od wielu lat, a oferty jak nie było, tak nadal nie ma.

