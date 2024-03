Nowa funkcja Spotify. Rzuca wyzwanie całej branży

Kiedy uruchamiamy Spotify (albo też - każdą inną usługę streamingu muzyki) oczekujemy, no cóż, muzyki. Oczekujemy, że będziemy mieli bezproblemowy dostęp do biblioteki dostępnych utworów, że muzyka zgromadzona w serwisie będzie dobrej jakości i że wszystkie funkcje związane z odtwarzaniem piosenek będą działały poprawnie.

Jednocześnie jednak - dziś każdy serwis streamingowy posiada mniej więcej podobny zestaw, jeżeli chodzi o dostępną muzykę, a większość z nich posiada także aplikacje na tych samych platformach. To oznacza, że konkurencja sprowadza się do bitwy na to, jakie funkcje dodatkowe dana usługa może zaoferować w danej cenie.

Niektórzy stawiają na integracje z wieloma sprzętami, niektórzy inwestują w jakość samej muzyki, a niektórzy dodają do aplikacji rzeczy, które z samą muzyką mają niewiele wspólnego. W tym ostatnim przoduje Spotify, które do swojej usługi dodało (albo planowało dodać) sprzedawanie NFT, dystrybuowanie merchu zespołów oraz oglądanie teledysków. Teraz przyszła kolej na kolejny pomysł.

Spotify rzuca wyzwanie platformom e-learningowym. Będzie oferować kursy online

Jak donosi sam serwis, Spotify otwiera nowy rozdział w swojej historii i obecnie, oprócz platformy do słuchania muzyki, kupowania merchu i oglądania wideo, będzie też... platformą do kursów online. Funkcja jest już testowana na terenie Wielkiej Brytanii i oferuje dostęp do szeregu kursów w modelu freemium, co oznacza, że część danego kursu będzie darmowa, ale za cały trzeba będzie zapłacić. Jeżeli chodzi natomiast o to, skąd Spotify weźmie twórców takich kursów - tu ma pomóc współpraca nawiązana m.in. ze SkillShare czy BBC.

Co ciekawe, ceny mają być takie same dla użytkowników darmowych, jak i dla tych, którzy płacą za premium i wahać się od 20 do 80 funtów. To właśnie ceny są tym, czemu przygląda się Spotify, żeby określić, jak wygląda zapotrzebowanie na usługę, zanim zdecyduje się na wprowadzenie kursów dla wszystkich użytkowników na całym świecie. Same kursy natomiast dotyczą szeregu zagadnień, od kwestii związanych z muzyką i jej produkcją, po aspekty biurowe czy szkolenia z aplikacji.

Zwrot w kierunku kursów miał kilka powodów. Po pierwsze, jest to ogromny rynek, w którym można zanotować pokaźne przychody, a Spotify szuka alternatywnych sposób na generowanie przychodów, ponieważ w ostatnim czasie firma balansuje na granicy zysku, notując 81 mln dolarów straty w ostatnim kwartale. Powodem tego, dlaczego firma postawiła akurat na szkolenia są dane, z których wynika, że użytkownicy coraz więcej czasu spędzają, słuchając edukacyjnych podcastów. To miało skłonić zarząd do rozwinięcia tej gałęzi i zaoferowania tym osobom czegoś więcej w samej aplikacji. Jednocześnie — niedawne wprowadzenie formatów wideo do oferty pomogło wdrożyć szkolenia od strony technicznej.

Źródło: Depositphotos

Ja jednak mam nieco inne pytanie, które brzmi: "czy aby na pewno to jest to, czego Spotify akurat teraz potrzebuje?". Moim zdaniem marka ma wiele innych, bardziej palących problemów, które sprawiają, że użytkownicy wybierają produkty konkurencji i brak szkoleń wideo zdecydowanie nie jest jednym z nich. Spotify wciąż jest w tyle z jakością muzyki, wciąż brakuje części opcji, jeżeli chodzi o zarządzanie playlistami i choć aplikacja desktopowa została w ostatnim czasie naprawiona, to pomiędzy nią a apką na smartfony wciąż są spore rozbieżności. Cóż, to, czy taki ruch jest tym, czego rynek naprawdę potrzebował, ocenią już sami użytkownicy.