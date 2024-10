Funkcja Offline Backup jest prosta w użyciu i opiera się na muzyce, którą użytkownik już wcześniej odtwarzał w aplikacji. Utwory te są przechowywane w pamięci podręcznej — nie ma potrzeby ich ponownego pobierania. Wystarczy, że użytkownik odtwarzał co najmniej pięć utworów przed utratą połączenia z internetem, a aplikacja automatycznie stworzy listę offline. Owa lista będzie się pojawiać w sekcji Home za każdym razem, gdy użytkownik znajdzie się w trybie offline.

Dla tych, którzy lubią porządkować swoje playlisty, funkcja oferuje możliwość filtrowania i sortowania utworów według wykonawcy, gatunku muzycznego lub nastroju. W ten sposób można szybko znaleźć idealną muzykę na każdą okazję. Co więcej, lista odtwarzania dostosowuje się do preferencji użytkownika, regularnie aktualizując zawartość.

Aby w pełni korzystać z Offline Backup, warto upewnić się, że aplikacja Spotify jest zaktualizowana do najnowszej wersji. Opcję trybu offline można znaleźć w ustawieniach aplikacji, w sekcji Pamięć lub Zapisywanie danych i offline. Offline Backup pozwala więc nie tylko na bezkompromisową wygodę, ale i na oszczędzenie danych mobilnych, choć w obecnych warunkach (kiedy mamy do dyspozycji przepastne pakiety gigabajtów w ofertach) nie jest to moim skromnym zdaniem tak bardzo istotne. Najważniejsze jest to, że użytkownik ma dostęp do swojej ulubionej muzyki w każdej sytuacji.

Jeżeli nie możecie znaleźć nowych możliwości w Spotify, warto sprawdzić, czy aplikacja jest aktualna, oraz upewnić się, że wcześniej słuchano więcej niż pięciu utworów. Listę offline można dodać do swojej biblioteki, aby móc odnieść się do niej jeszcze szybciej w przyszłości. Rozszerzony tryb offline jest miłym dodatkiem dla wszystkich subskrybentów planu Premium i trzeba przyznać, że Spotify miło zaskakuje swoich klientów. Tym bardziej, że nie zapowiadano wcześniej wprowadzenia takiego mechanizmu w popularnym serwisie streamingowym.