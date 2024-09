Ogromny hit na Spotify już w Polsce. Jak użyć nowej funkcji?

Co to jest daylista na Spotify?

Daylist to spersonalizowana playlista, która dostosowuje się do nastroju użytkownika w ciągu dnia. Od energicznych rytmów na poranek, przez spokojne brzmienia do pracy, aż po wieczorne utwory na spotkania z przyjaciółmi - tak określana jest daylist przez Spotify, choć oczywiście w przypadku każdego użytkownika zbiory utworów będą zupełnie inne i odpowiadające jego gustom.

Warto odnotować, że daylist zmienia się kilka razy dziennie, więc możecie zaglądać do niej wielokrotnie w ciągu dnia i za każdym razem mogą czekać na Was zupełnie nowe treści. Dostępny jest też dopisek, o której godzinie powstanie nowy zestaw utworów w ramach następnej daylisty. Dodatkowo, aplikacja wyjaśnia, skąd i dlaczego pochodzą inspiracje, na podstawie których wybrano nastrój i konkretne piosenki do daylisty.

Daylist były wcześniej dostępne na 65 rynkach i cieszyły się dużą popularnością. Według danych Spotify, po premierze w USA, aż 70% użytkowników korzystało z daylist, co uczyniło ją najczęściej udostępnianym doświadczeniem na platformie wśród personalizowanych treści. Od dziś daylist jest dostępna w 14 nowych językach, w tym po polsku.

Gdzie jest Daylista w aplikacji Spotify?

Aby skorzystać z daylisty, wystarczy otworzyć aplikację Spotify na urządzeniu mobilnym i przejść do sekcji "Przygotowane dla Ciebie". Na innych urządzeniach można wyszukać "daylist" w aplikacji lub odwiedzić stronę spotify.com/daylist. Spersonalizowaną playlistę można również udostępniać w mediach społecznościowych, dzieląc się swoim dniem odzwierciedlonym w muzyce. Jeśli szczególnie spodoba się konkretna składanka, można ją zapisać, stukając w "…" i wybierając "Nowa playlista", co pozwoli na jej zachowanie w bibliotece i powrót do niej w dowolnym momencie.

Kiedy Daily Drive na Spotify trafi do Polski?

Innym formatem, nad którym Spotify pracuje od dłuższego czasu, jest Daily Drive, który działa dość podobnie do daylisty, ale uwzględnia nie tylko rekomendacje muzyczne, lecz także podcasty. W efekcie Spotify staje się naszym osobistym radiem, w którym odtwarzana jest tylko (potencjalnie) lubiana przez nas muzyka i (potencjalnie) lubiane przez nas podcasty, więc możemy być na bieżąco z wydarzeniami i informacjami, a także słuchać ulubionych kawałków oraz poznawać nowe. Daily Drive jest testowany przez Spotify od 2019 roku na innych rynkach, ale jeszcze nie trafił do Polski i nic nie wskazuje na to, by wkrótce się to zmieniło.