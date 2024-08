Spotify Connect nie działa? Spokojnie - to wszystko wina Apple

W ostatnich latach widzimy nieustanną walkę Spotify z Apple. Firmy absolutnie nie potrafią się dogadać — szwedzki gigant streamingowy nie mogąc sobie poradzić co rusz biega na skargę do rozmaitych instancji w Unii Europejskiej. Teraz jednak ma kolejny problem z ekosystemem Apple. Po zmianach które ostatnio wprowadzili, jedna z najfajniejszych, unikalnych, opcji Spotify — Spotify Connect — przestała działać poprawnie. A przynajmniej przestało działać tak, jak działało dotychczas. Sarah Perez w swoim wpisie opublikowanym na łamach TechCrunch dokładnie opisała ten problem:

Podczas streamowania do podłączonych urządzeń za pośrednictwem Spotify Connect na iOS, użytkownicy mogli wcześniej używać fizycznych przycisków z boku iPhone'a do regulacji głośności. W rezultacie zmiany, nie będzie to już działać.

Aby obejść ten problem, użytkownicy Spotify iOS będą zamiast tego kierowani do korzystania z suwaka głośności w menu Spotify Connect w aplikacji, aby kontrolować głośność na podłączonych urządzeniach.

Szwedzki gigant streamingowy zrzuca winę na Apple, które to miało wprowadzić ostatnio zmiany na poziomie systemu uniemożliwiające działanie tak, jak miało to miejsce dotychczas. No i jak można się było spodziewać - szukają prawnego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, składając kolejne zażalenie do tamtejszych organów.

Spotify chce, by ich streaming działał lepiej. Tak, jak przed wprowadzonymi zmianami

Spotify chciałoby, by ich usługa działała dokładnie tak, jak integracja Apple TV czy HomePoda z ich smartfonami. Tam nie ma problemów z kontrolowaniem głośności fizycznymi przyciskami ze smartfona czy tabletu. Przez lata nie było też tego problemu ze Spotify Connect, aż do czasu wprowadzenia niedawnych zmian.

Teraz Spotify chce, aby zewnętrzni twórcy mieli opcję wprowadzenia doświadczeń porównywalnych z tym, co oferują autorskie rozwiązania od Apple. Gigant z Cupertino twierdzi jednak, że obecnie wymagana jest pełna integracja z HomePodem, by kontrolować głośność w ten sposób. Teraz pojawia się pytanie: co dalej i kto się ugnie. Albo może raczej: kto zostanie zmuszony do wprowadzenia zmian.