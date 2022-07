Spotify wskaże Ci piosenkę, która uratuje Cię przed potworem ze Stranger Things

Od samego początku "Stranger Things" pokazuje, jak duży wpływ serial może mieć na pop kulturę. Czas akcji, czyli lata 80. okazały się niezwykle interesujące i intrygujące dla dużej części widzów, którzy postanowili dowiedzieć się więcej na temat gadżetów, zabaw, muzyki i modowych trendów z tamtego okresu. Jedni zaczęli odkrywać, czym są kasety VHS lub magnetofonowe, inni uwagę zwrócili na winyle. Sporym zainteresowaniem zaczęły cieszyć się też krótkofalówki, którymi posługują się główni bohaterowie serialu. Kolejne sezony "Stranger Things" miały po co najmniej kilka takich elementów, które na nowo rozgrzewały zainteresowanie wokół serialu, ukazywanych w nich przedmiotów oraz używanej muzyki. Nie inaczej sprawa wygląda w przypadku najnowszego 4. sezonu.

Stranger Things, lata 80, Kate Bush i Running Up That Hill

Ostatnie tygodnie należą do utworu Kate Bush z 1985 pod tytułem "Running Up That Hill" (artystka zatytułowała go "A Deal with God", ale wytwórnia zmieniła nazwę). Z piosenki skorzystano w chwili, gdy Max była wciągana przez Drugą Stronę i jedynym sposobem na powstrzymanie procesu było zaoferowanie jej czegoś, co pozwoli dziewczynie złapać kontakt z rzeczywistością. Dustin i Lucas założyli jej słuchawki na głowę i z kaseciaka puścili wcześniej wymienioną piosenkę, dzięki czemu powstało przejście umożliwiające wyrwać się Max Vecnie. W dniu premiery 1. części "Stranger Things 4" popularność utworu wyskoczyła w górę na wszystkich platformach streamingowych. W sklepie iTunes kawałek zawędrował na 1. miejsce wśród najpopularniejszych sprzedawanych utworów, a warto przypomnieć jego obecność w innych produkcjach (np. "Wielkie kłamstewka" czy "Sposób na morderstwo") w latach ubiegłych, w wyniku czego nie stał się jednak takim hitem.

Netflix i Spotify ze specjalną playlistą, która Cię uratuj z Upside Down

Już jutro pojawią się dwa finałowe odcinki "Stranger Things 4", dlatego w celu podgrzania atmosfery Netflix i Spotify przygotowali wspólny projekt. To specjalna playlista, której zawartość dla każdego użytkownika Spotify będzie zupełnie inna. To zestawienie 50 kawałków, które mają pomóc nam wyrwać się mocy Vecny i sile Upside Down. Jako najważniejszy wskazany jest ten pierwszy utwór na playliście, bo to on jest kluczowy w naszej ucieczce z Drugiej Strony. W moim przypadku jest to... "Change of Plan" autorstwa Lorne'a Balfe'a ze ścieżki dźwiękowej "Mission Impossible: Fallout". Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ pomimo mojej ostatniej aktywności i dość regularnego odtwarzania całego albumu, nie widzę innego powodu, by właśnie ten utwór był dla mnie kluczowy. Nawet jeśli chodzi o najczęściej ostatnio słuchane albumy i utwory, to z soundtracka z "Falloutu" z łatwością wskazałbym dwa lub trzy inne utwory, które są dla mnie istotniejsze i słuchałem ich częściej. A co z pozostałymi 49 utworami?

To prawdziwy miks najczęściej odtwarzanych z ostatnio słuchanymi utworami oraz... losowo dobranymi piosenkami? Niektóre z nich nie znalazły się tutaj chyba z jasnego powodu, bo pomimo mojej sympatii do poszczególnych krążków, to wybrane przez Spotify utwory nie są moimi ulubionymi (=najczęściej słuchanymi) kawałkami. Inni członkowie redakcji wskazują wymieszanie utworów z soundtrackiem z 4. sezonu, a także podsuwanie niedawno odtworzonych po raz pierwszy utworów. Trudno wskazać jednoznaczny klucz doboru piosenek, ale wśród tej pięćdziesiątki znajdzie się na pewno kilka tych, które mogłyby okazać się dla mnie dużą pomocą, gdyby zaczęło mnie wciągać Upside Down...

To nie pierwsza akcja Spotify i Netflix, bo wcześniej podczas odtwarzania ścieżki dźwiękowej aplikację nawiedzała Druga Strona.