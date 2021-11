Dwa najpopularniejsze serwisy streamingowe rozszerzają swoją współpracę. Jak mówią przedstawiciele Spotify, po dwóch tygodniach od premiery Squid Game na Netflix, użytkownicy stworzyli ponad 22 tysiące list utworów inspirowanych koreańskim serialem. To skusiło obie firmy do uruchomienia na Spotify nowej sekcji, w której fani filmów i seriali z biblioteki serwisu VOD otrzymają łatwy i wygodny dostęp do materiałów audio: od soundtracków, poprzez playlisty, podcasty, a na treściach na wyłączność kończąc. Widać, że to dopiero początki. Obecnie brakuje w nim części albumów i playlist, które można wyszukać na Spotify. Podejrzewam, że to kwestia czasu i w najbliższych dniach lub tygodniach zostanie to uporządkowane.

Choć oficjalnie Hub Netflix na Spotify dostępny jest wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Indiach, tak bez większego problemu z nowej sekcji skorzystacie w Polsce. Dostępne w niej są albumy z najpopularniejszych filmów i seriali. W tym także premier pokroju "Cowboy Bebop", "Czerwona Nota" (Red Notice), "tick, tick...BOOM!" czy hitowych produkcji takich jak wspomniany wyżej serial "Squid Game", "The Crown", "Narcos", "Dom z Papieru" i wiele innych.

Hub Netflix to też oficjalne playlisty z piosenkami z seriali i filmów oraz nimi inspirowanymi. Wśród list znajdziecie m.in. muzykę i piosenki inspirowane trzecim sezonem "Stranger Things", utwory z "Domu z papieru" czy z "Outer Banks". W nowym miejscu poświęconym produkcjom Netfliksa na Spotify nie mogło też zabraknąć podcastów stworzonych przez platformę. Dostępne są tam nowe odcinki audycji "Okay, Now Listen", "Netflix Is A Daily Joke", czy oficjalnego podcastu "The Crown".

Hub Netflix na Spotify. Jeszcze więcej muzyki i podcastów z filmów i seriali

W ramach Hubu Netflix na Spotify powstała specjalna, rozszerzona wersja ścieżki dźwiękowej do nowego filmu "Zemsta rewolwerowca". Za produkcję soundtracku odpowiada Jay-Z, który do współpracy zaprosił m.in. Lauryn Hill, Jadakiss, Kid Cudi i Koffee. W rozszerzonej wersji albumu pojawiają się komentarze artystów oraz ciekawostki zza kulis zdradzające nieco więcej na temat prac nad muzyką. W Hubie znajdziecie też dodatkowe materiały z drugiej części ostatniego sezonu "Domu z Papieru". Oprócz wywiadów z aktorami i trailerów, udostępniono oficjalne playlisty, w tym inspirowane bohaterami hiszpańskiego serialu.

Przy okazji przypomnę, że w ostatnim czasie Spotify poinformowało o przywróceniu tekstów piosenek do swojego serwisu. Wyświetlane są w czasie rzeczywistym przy odtwarzaniu utworów. Gdy pisaliśmy powrocie funkcji, ta jeszcze nie działała w Polsce. Teraz mogę potwierdzić, że jest już ona dostępna zarówno w apkach mobilnych oraz na komputerze - w przeglądarce i dedykowanej aplikacji. Szukajcie ikony mikrofonu na pasku narzędzi w towarzystwie Kolejki, Podłączenia do urządzeń i Głośności.