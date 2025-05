Spotify dopięło swego. Apple nie ma nic do gadania

Wczoraj informowaliśmy, że w USA musi dojść do zmian w kwestii polityki Apple i ich sklepu z aplikacjami i grami. Epic Games, Spotify i inne firmy stały na stanowisku, że praktyki Apple związane m.in. z naliczaniem sporych opłat od każdej sprzedaży w aplikacji/grze pobranej z App Store są antykonsumenckie i sprawiają, że Apple staje się monopolistą, który może dyktować warunki mniejszym podmiotom chcącym działać w tym ekosystemie. Spotify już lata temu zrezygnowało z oferowania płatności wewnątrz ich aplikacji na urządzeniach z iOS i iPadOS, a ze sklepu App Store całkowicie zniknęła gra Fortnite, w której pełno jest mikropłatności, od których Epic Games nie chce płacić dodatkowych prowizji.

Reklama

Wygrana przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości sprawia, że Apple musi zmienić swoją politykę, dopuszczając do App Store gry i aplikacje oferujące zewnętrzne płatności – np. po przekierowaniu na stronę producenta, gdzie klient będzie mógł opłacić abonament, czy zrealizować inną płatność z całkowitym pominięciem systemów Apple i ich prowizji. Epic Games zapowiedziało, że Fortnite ma szansę na wielki powrót do App Store już w przyszłym tygodniu, co z pewnością ucieszy spore grono fanów tej strzelanki.

Wielkie zmiany w App Store. Apple musi zmienić swoje podejście do zewnętrznych płatności

Na zmiany gotowe jest też Spotify, które zgłosiło do Apple nową aktualizację aplikacji, która ma sprawdzić, czy amerykański gigant rzeczywiście podporządkuje się wyrokowi sądu i dopuści zewnętrzne płatności w aplikacjach, od których nie będą pobierane żadne dodatkowe prowizje. Co się zmieni? Gdy Apple zatwierdzi aktualizację, użytkownicy Spotify z USA otrzymają szereg usprawnień:

możliwość sprawdzenia, ile coś kosztuje w aplikacji, w tym szczegóły dotyczące cen subskrypcji i informacje o promocjach, które pozwolą zaoszczędzić pieniądze,

możliwość kliknięcia w link umożliwiający zakup wybranej subskrypcji Premium,

łatwa zmiana subskrypcji Premium z indywidualnej na studencką, duet lub rodzinną,

dostęp do zewnętrznych metod płatności niż tylko system płatności Apple – Spotify zapewnia szerszy zakres opcji na stronie internetowej,

w przyszłości pojawi się więcej wygodnych form zakupów w aplikacji

Spotify wygrało w USA. A co z resztą świata?

A co z innymi krajami? Na razie cisza. Choć w teorii Apple powinno oferować te same rozwiązania w Unii Europejskiej, gdyż wynikają one z przepisów DSA i DMA, tak w aplikacji Spotify wciąż nie ma możliwości kupowania, czy modyfikacji planów opłacanych z pominięciem systemów płatności Apple. Zamiast tego firma może informować w swojej aplikacji i cenach i promocjach na abonamenty do serwisu muzycznego. Klikając w poszczególne plany, przekierowywani jesteśmy na strony pomocy technicznej na temat opcji do wyboru... To niewiele, ale być może w przyszłości to się zmieni. Apple już teraz oferuje deweloperom udostępniającym swoje aplikacje w Stanach Zjednoczonych możliwość linkowania do zewnętrznych stron i systemów płatności – pod warunkiem że Apple dopuści je do App Store. Czy tak będzie w przypadku Spotify? Najbliższe dni będą kluczowe i jeśli Apple zaakceptuje nową aktualizację, klienci z USA w końcu otrzymają większy wybór.