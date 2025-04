Spotify ma problemy. Nie skorzystasz z aplikacji ani strony

Użytkownicy na całym świecie zgłaszają poważne problemy z działaniem Spotify. Usługa muzyczna przestała działać zarówno w przeglądarce internetowej, jak i w aplikacji mobilnej oraz programie komputerowym.

Awaria Spotify

Według strony DownDetector, awaria rozpoczęła się około godziny 14:00 czasu polskiego. W krótkim czasie w mediach społecznościowych zaroiło się od wpisów użytkowników, którzy nie mogą odtwarzać muzyki ani zalogować się do swojego konta. Serwis Downdetector, monitorujący działanie popularnych usług internetowych, zanotował gwałtowny wzrost zgłoszeń o problemach z platformą.

Do tej pory Spotify nie wydało oficjalnego oświadczenia w sprawie awarii. Nie wiadomo również, co jest przyczyną problemu ani kiedy zostanie on naprawiony. Firma na razie milczy, a użytkownicy pozostają bez dostępu do swoich bibliotek muzycznych i playlist.

Awaria dotyczy zarówno aplikacji mobilnej na Androida i iOS, jak również wersji desktopowej i strony internetowej. Użytkownicy zgłaszają m.in. brak możliwości odtwarzania utworów, logowania się do konta czy synchronizacji z urządzeniami.

Na razie pozostaje jedynie cierpliwie czekać na komunikat ze strony Spotify i ewentualne przywrócenie pełnej funkcjonalności usługi. Będziemy aktualizować artykuł, gdy tylko pojawią się nowe informacje.

Grafika: depositphotos