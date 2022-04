Car Thing to jedno z najbardziej zagadkowych urządzeń ostatnich miesięcy. Szwedzka firma wypuściła na rynek małe urządzenie do samochodów, które do tej pory służyło tylko i wyłącznie do odtwarzania muzyki. Sytuacja na szczęście ulegnie zmianie.

Car Thing do tej pory było niemal bezużyteczne

Car Thing kosztuje 89,99 USD, czyli około 380 PLN. W tej cenie ​​dostajemy niewielki ekran z dużym pokrętłem i wbudowanym mikrofonem. Car Thing nie ma natomiast wbudowanego głośnika - może korzystać tylko z nagłośnienia w samochodzie, a do pracy wymaga również stałego połączenia ze smartfonem i oczywiście osobno płatnego abonamentu Spotify Premium. Małe urządzenie, które do tej pory mogło jedynie służyć do zarządzania muzyką z aplikacji, było niesamowicie bezużyteczne.

Premiera Car Thing zbiegła się w czasie z tym, że aplikacja Spotify na Androida i iOS nie obsługuje już radioodtwarzaczy samochodowych takich marek jak JVC-Kenwood i Pioneer. W związku z tym, jeśli chcemy słuchać muzyki z apki w starszych samochodach bez takich systemów jak na przykład Android Auto, musimy kupić dedykowane urządzenie lub przejść na transmiter czy połączyć telefon z radiem przy pomocy kabla. Mocno nieeleganckie zachowanie, trzeba przyznać.

Spotify wprowadzi sporo nowości do swojego urządzenia

Spotify chyba jednak zrozumiało, że to, co oferowało Car Thing, to zdecydowanie za mało. Mały wyświetlacz pozwoli teraz na odbieranie i odrzucanie połączeń telefonicznych, co sprawia, że Car Thing może nam zastąpić zestaw głośnomówiący - jak wspominałem wyżej, urządzenie posiada wbudowany mikrofon.

Spotify Car Thing pozwoli także na kontrolowanie innych mediów. Od teraz urządzenie będzie kompatybilne z takimi aplikacjami jak na przykład YouTube czy Google Podcasts. Poza tym na wyświetlaczu pojawi się przycisk odpowiedzialny za dodawanie utworów do kolejki.

Wzbogacone zostanie również pokrętło - jedno naciśnięcie spowoduje odtworzenie danego utworu lub podcastu, a naciśnięcie i przytrzymanie doda utwór do kolejki. Będzie możliwe również sterowanie głosem. Aktualizacja urządzenia jest już dostępna dla użytkowników, którzy korzystają z iPhone’ów - jeśli korzystacie z telefonu z Androidem, z jakiegoś powodu na aktualizację będziecie musieli jeszcze trochę poczekać.

Źródło, obrazek wyróżniający: Spotify