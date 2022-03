Spotify na Androidzie - wybierz rozliczenie w Google Play lub u Spotify

Batalia Spotify z Apple o podłożu finansowym wielokrotnie trafiała na nagłówki artykułów, ale w przypadku Google sytuacja ma się zgoła inaczej. Dziś wiemy, że firmy doszły do wyjątkowego porozumienia, które jest pierwszym w swoim rodzaju. Osiągnięto bowiem kompromis w kwestii rozliczeń, który daje użytkownikom możliwość wyboru pomiędzy płatnościami w Sklepie Google Play oraz bezpośrednio u Spotify, gdzie można wykorzystać inne metody rozliczania. To bezprecedensowa sytuacja, ale jedynie początek programu, który ogłosiło Google. Spotify jest pierwszym partnerem, któremu firma pozwala na wprowadzanie dodatkowych sposobów płatości.

Spotify i tak podzieli się z Google pięniędzmi

Czy to oznacza, że Spotify nie będzie już odprowadzać 15% kwoty od każdej transakcji do Google? Może na to wyglądać, ale to tylko pozory, ponieważ, gdy zaczniemy przyglądać się tej sprawie dokładniej i czytać pomiędzy wierszami (jak wskazuje The Verge), wyjdzie na to, że firmy wypracowują pewien konsensus. Pomimo hucznego ogłoszenia współpracy, szczegóły mają być wciąż nie ustalone. Bloomberg podaje, że Spotify nie będzie oddawać 15% kwoty do Google, ale rzecznik tej firmy stwierdził, że nie opracowano jeszcze warunków finansowych. Co więcej, Techcrunch wspomina, że ze względu na poufność umowy Spotify odmówiło komentarza, gdy zapytano o to, jaką opłatę będzie ponosić firma w ramach tego programu. Miało jednak być zasugerowane przez rzecznika Spotify, że warunki spełniły standardy Spotify w tej kwestii.

Komu służy nowy program Google?

Pewne koszty Spotify będzie więc ponosić i nie zabierze dla siebie całego przychodu z subskrypcji rozliczanych na smartfonach z Androidem. Rodzi się więc pytanie, czy takie praktyki są w ogóle właściwe i przełożą się na cokolwiek korzystnego dla rynku aplikacji oraz usług mobilnych, skoro więksi mogą więcej. Wypracowanie takiej umowy sprawia, że w odróżnieniu od mniejszych firm, deweloperów oraz usługodawców Spotify postawiło na swoim. Czy takiej szansy nie powinni otrzymać wszyscy?