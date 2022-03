Spotify wyciąga najcięższe działa. Platforma oficjalnie wycofuje się z Rosji

Gdy na początku miesiąca szereg koncernów technologicznych zawieszał bądź ograniczał swoją działalność na terenie Rosji, ogół internetowej społeczności spekulował, że są to tymczasowe środki mające na celu zrobienie dobrego wrażenia. Okazuje się jednak, że przynajmniej część podmiotów konsekwentnie reaguje na sytuację rozgrywającą się za naszą wschodnią granicą. Rosjanie w wyniku wojny wywołanej przez Putina stracili już dostęp do większości platform społecznościowych, gier, a także aplikacji mobilnych. Przyszła pora na odcięcie agresora od najpopularniejszego serwisu do streamingu muzyki.

Spotify żegna się z Rosją

Włodarze platformy wprowadzili do tej pory kilka pomniejszych działań, będących formą solidarności z ofiarami wojny na Ukrainie. Rosyjskie biura zostały zamknięte, Spotify Premium nie jest już dostępne. Z bazy streamingu usuwano także prorosyjskie treści o charakterze dezinformacyjnym. To jak widać nie wystarczyło. W związku z zaostrzeniem się konfliktu oraz nowymi regulacjami prawnymi wprowadzonymi przez putinowską cenzurę Spotify całkowicie wycofuje się z Rosji.

Źródło: Depositphotos

Rzecznik streamingu poinformował, że działanie Spotify zostało uniemożliwione przez niedawno uchwalone przepisy, które jeszcze bardziej ograniczają swobodę wypowiedzi, kryminalizują niektóre wiadomości i zagrażają bezpieczeństwu pracowników firmy. Na naszych oczach upada zatem kolejny zachodni bastion rozgrywkowy. Spotify planuje wyłączyć swoje usługi na początku kwietnia, a ewentualne wznowienie funkcjonowania w przyszłości stoi pod znakiem zapytania.

Widmo żelaznej kurtyny wisi nad obywatelami Rosji. Ucieczka zachodnich mediów jest wodą na młyn dla zamordystycznych zapędów Putina. Nie zdziwię się, jeśli dyktator na otarcie łez zapewni swoim podwładnym własną wersję muzycznego streamingu, pełną propagandowych piosenek i politycznej farsy.