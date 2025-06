Mapy Google zaskakują zmianą. Idealna nowość na wakacje!

Mapy Google, niezastąpione narzędzie dla każdego miłośnika podróży, przedstawia właśnie aktualizację, która sprawia, że tworzenie wspólnych list miejsc do odwiedzenia staje się jeszcze prostsze. To jedna z tych idealnych w swojej prostocie funkcji, która trafia do nas w idealnym czasie: w sam raz na wakacje! Bowiem tak wygodnie jeszcze nie było, chociaż... do ideału jeszcze sporo brakuje.

Już kilka lat temu (a dokładniej rzecz biorąc: w 2023 roku) Google po raz pierwszy raz umożliwiło użytkownikom swojej platformy tworzenie wspólnych list, które mogliśmy współdzielić z rodziną i przyjaciółmi. Wystarczyło wybrać miejsce na mapie, wybrać opcję udostępniania i skorzystać z opcji "Dodaj do listy". Dzięki temu planowanie wspólnych wizyty w kawiarniach, restauracjach czy wspólnych podróży stało się znacznie łatwiejsze. Cały proces był niezwykle intuicyjny, ale Google postanowiło teraz pójść o krok dalej. Drobna zmiana w interfejsie udostępniania sprawiła, że opcję tworzenia wspólnych list nabrała więcej mocy i jest obecna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

Reklama

Do tej pory gdy wskazaliśmy miejsce i kliknięliśmy "Udostępnij" w Mapach Google, użytkownik otrzymywał dostęp do panelu z możliwością skopiowania linku, wybrania użytkowników, którym chce udostępnić dane lub aplikacji, za pośrednictwem której chciał przesłać informację. Wśród nich znajdowała się także wspomniana możliwość "Dodania do listy", która pozwalała rozpocząć tworzenie wspólnej listy. Teraz, jak informuje użytkownik X (dawniej Twitter) o pseudonimie @TechA7mad, Google wprowadza nowy styl panelu udostępniania — wszystko to od wersji wersji 25.26.01.774458481 aplikacji. Zmiana ta sprawia, że opcja "Udostępnij jako wspólną listę" staje się bardziej widoczna, łatwiejsza do znalezienia, a przez to... ma szansę cieszyć się większym powodzeniem.

Źródło: https://www.androidauthority.com/google-maps-share-sheet-update-3571897/

W nowym panelu udostępniania widzimy tylko trzy opcje: "Udostępnij to miejsce", "Skopiuj link" oraz "Udostępnij jako wspólną listę. Dzięki temu tworzenie list z rodziną i przyjaciółmi podczas, na przykład, planowania wspólnego wypadu, staje się znacznie bardziej intuicyjne. Choć nadal można udostępniać linki w tradycyjny sposób, nowa wersja kładzie nacisk na współpracę i wspólne ich tworzenie.

Jest łatwiej, ale czy faktycznie wygodniej?

Choć zmiana w Mapach ma na celu ułatwienie tworzenia wspólnych list, część użytkowników może odczuć, że nowy panel udostępniania jest mniej wygodny w obsłudze. Wcześniej udostępnienie linku wymagało jednego kroku, teraz może być konieczne wykonanie kilku dodatkowych kliknięć. Być może prostszym rozwiązaniem byłoby jedynie zmiana nazwy opcji "Dodaj do listy" na coś bardziej czytelnego w tym kontekście. Można odnieść wrażenie, że mimo lat doświadczenia, Google w temacie interfejsów i szeroko pojętego doświadczenia użytkownika jest wciąż dość zagubione.

Nie zmienia to jednak faktu, że aktualizacja Map jest krokiem w dobrym kierunku. Nowy panel udostępniania, z wyraźnym wyróżnieniem opcji tworzenia wspólnych list, z pewnością pomoże w organizacji wspólnych wyjazdów z najbliższymi. Ten sposób planowania ma swój ogrom plusów i wielokrotnie przekonałem się już podczas wyjazdów, że jest on nie do zastąpienia. Faktycznie Google w temacie interfejsu może jeszcze nad nim popracować, ale w mojej skromnej opinii: fajnie widzieć, że gigant cały czas próbuje ten temat usprawnić.