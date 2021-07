Spotify bardziej polskie niż kiedykolwiek wcześniej [wywiad]

Spotify pojawiło się w naszym kraju w 2013 roku, więc za dwa lata będzie świętować 10. rocznicę. O tym, jak bardzo różni się dziś Spotify w Polsce od tego, czego mogliśmy uświadczyć kilka lat temu, świadczą przede wszystkim strona główna, rekomendacje i playlisty, do których mamy dostęp, bo ewidentnie widać, że firma na dobre zagościła nad Wisłą i mocno pracuje nad tym, by Polakom dogodzić. Objawia się to także przez obecność w świecie fizycznym – banery, reklamy i inne formy promocji artystów oraz albumów są nie do przeoczenia.

Spotify zdradza swoje sekrety. Dlaczego znają was tak dobrze?

O kulisach tej pracy, ale nie tylko, bo poruszonych tematów zostało znacznie więcej, opowiada Mateusz Smółka, Music Team Lead, Eastern Europe w Spotify. Rozmawiamy między innymi o nieobecnych wciąż w katalogu albumach, współpracy z artystami oraz zmianach, które dokonały się przez ostatnie lata obecności w Spotify w Polsce. Miłego słuchania!

Jak działa Spotify w Polsce?

