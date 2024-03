Spotify wprowadza nową opcję abonamentu. Jest dość kosztowna, ale oferuje dostęp do nowych treści

Spotify stale rozwija swoje opcje abonamentowe. Jak pokazują kolejne sprawozdania finansowe giganta — nie idzie im w biznesie tak dobrze, jak wielu akcjonariuszy by tego oczekiwało. Dlatego też gigant regularnie przedstawia zestaw nowości i szuka nowych opcji na monetyzację platformy. Miliony użytkowników nieustannie wypatruje planu z wyższej jakości muzyką. Takowego jak nie było, tak nie ma — ale w Stanach Zjednoczonych debiutuje właśnie inny abonament. Taki z dostępem do... Audiobooków! Sekcji, która regularnie się w obrębie platformy rozrasta.

Audiobooki Spotify z dedykowanym abonamentem. Platforma poświęca im coraz więcej uwagi

Spotify to przede wszystkim muzyka — ale w ostatnich latach firma coraz więcej uwagi poświęca także innym treściom w obrębie platformy. Dział z podcastami rozrasta się w niezwykle szybkim tempie, a tuż za nim znajduje się jego rodzeństwo w postaci audiobooków. I jak czytamy w najnowszym komunikacje — idzie mu w temacie całkiem nieźle:

Spotify nieustannie wprowadza innowacje, aby zapewnić najlepszą możliwą ofertę dla każdego rodzaju fanów audio. Odkąd uruchomiliśmy Audiobooki w Premium, zaobserwowaliśmy 45% wzrost liczby darmowych użytkowników wyszukujących i korzystających z treści audiobooków każdego dnia. Teraz wprowadzamy nową opcję planu, aby dać naszym słuchaczom szeroki wybór.

Ile kosztuje plan z audiobookami w Spotify? Tanio nie jest, ale...

Audiobooki doczekały się dedykowanego planu, który użytkownikom zainteresowanym dostępem do tego typu treści oferuje dostęp do ponad 200 tysięcy tytułów za niespełna 10 dolarów miesięcznie (dokładnie: 9,99) — czyli około 40 złotych. W tej cenie użytkownicy będą mogli cieszyć się dostępem do 15 godzin materiałów miesięcznie, a wszystko to bezpośrednio z poziomu aplikacji Spotify. O ile dobrze rozumiem - ma to być zachęta i zaleta, chociaż z mojej perspektywy to raczej ogromna wada... zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że Spotify odtwarzane na zewnętrznych głośnikach AirPlay wciąż nie doczekało się opcji wsparcia dla materiałów odtwarzanych z inną szybkością niż ta domyślna.

Spotify oferuje kilka planów subskrypcji dostosowanych do różnych preferencji użytkowników i będzie nadal angażować się w zapewnianie słuchaczom większej liczby opcji, aby zaspokoić ich wyjątkowe potrzeby.

Spotify chce zawalczyć na rynku audiobooków

Wyraźnie widać, że Spotify chce dość mocniej zaznaczyć swoją obecność na rynku audiobooków. I patrząc na to jak platforma zatrzęsła podcastami, nie wątpię, że może jej się to udać. Warto mieć na uwadze, że abonament Spotify z audiobookami wydaje się kosztowny z naszej perspektywy. Jednak przyglądając się tematowi z perspektywy rynku amerykańskiego — niekoniecznie tak jest. Ich konkurencja, czyli Audible, życzy sobie 15 dolarów (około 60 zł) za dostęp do miesięcznej subskrypcji w ramach której użytkownicy zyskują dostęp do jednego audiobooka w miesiącu. Warto też mieć na uwadze, że w podstawce abonamentu Premium użytkownicy już mają 15 godzin książek w wersji audio. Niestety, opcje te wciąż nie są dostępne w naszym regionie i ograniczają się wyłącznie do Stanów Zjednoczonych.

Lokalny wybór audiobooków jest znacznie mniejszy, ale gdyby tak spojrzeć na niego z innej strony to... przynajmniej nie trzeba za niego dodatkowo płacić.