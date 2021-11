Sporty zimowe na Player.pl to znacznie więcej niż skoki. Co i gdzie oglądać?

Trwa gorąca zima, bo choć prognozy pogody mogą zapowiadać mroźny i śnieżny okres, to nowy sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich już dostarcza sporej dawki emocji. Co jeszcze zobaczymy na Playerze tej zimy?

Wieści o planach transmisji z konkursów skoków narciarskich w TVN zelektryzowały fanów, ale skoki można także śledzić w Eurosporcie 1 oraz na Playerze. Platforma przygotowała obszerną i atrakcyjną ofertę dla wszystkich fanów - tych, którzy śledzą tylko główne konkursy i zmagania czołowych zawodników, ale także dla tych, którzy trzymają rękę na pulsie od samego początku do samego końca oglądając także kwalifikacje, wywiady i dodatkowe relacje. Player pokazuje każdy skok - zarówno w konkursach, jak i piątkowych i niedzielnych kwalifikacjach. Te ostatnie, o ile tylko jest z nich dostępny sygnał,, co każdorazowo jest decyzją lokalnego nadawcy, są relacjonowane na żywo wyłącznie w Playerze.

Dzięki dużym inwestycjom Discovery, na Playerze można oglądać także inne dyscypliny sportowe, m.in. biathlon, biegi narciarskie, narciarstwo alpejskie, łyżwiarstwo figurowe, snowboard oraz narciarstwo dowolne.. Player pokazywał właśnie zakończony Puchar Świata w short tracku, a w lutym użytkownicy będą mogli śledzić zmagania naszych reprezentantów na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie

Gdzie oglądać skoki narciarskie w sezonie 2021/2022?

Wszystkie konkursy skoków narciarskich rozgrywane poza Polską będą transmitowane w TVN, Eurosporcie 1 oraz na Player.pl. Po zalogowaniu się na konto w Playerze będziecie mogli oglądać te zawody za darmo, podobnie jak na kanale TVN. Wszystko dzięki otwartemu oknu TVN na Playerze, które wystartowało 18 listopada. Konkursy rozgrywane w Polsce, a także kwalifikacje - w tym te najważniejsze i najbardziej emocjonujące jak podczas Turnieju Czterech Skoczni - dostępne będą w Eurosporcie 1 i Playerze. Jeśli więc chcecie mieć pewność, że nie przegapicie żadnego skoku w trakcie sezonu, na pewno zwrócicie uwagę na - Zimowy Pakiet Sportowy. Daje on dostęp do pełnej oferty sportów zimowych - od skoków, przez biathlon i narciarstwo alpejskie, aż po igrzyska olimpijskie! Ale to nie koniec, bo w skład Zimowego Pakietu Sportowego wchodzi cały pakiet Eurosportu, a więc m.in. także tenisowy turniej Australian Open. .

W cenie Zimowego Pakietu Sportowego za 49 zł będziecie mogli oglądać całą ofertę Eurosportu oraz Player.pl z reklamami (do kwoty należy doliczyć 10 zł, jeśli płacicie BLIK-iem). W ramach pakietu za 79 zł otrzymacie dostęp do całej oferty Eurosportu oraz Player bez reklam (tutaj również do kwoty należy doliczyć 10 zł, jeśli płacicie BLIK-iem).

Skoki na żywo za darmo w Playerze

Od 19 listopada na Playerze każdy zalogowany użytkownik może oglądać konkursy skoków narciarskich rozgrywane poza Polską zupełnie za darmo. W ramach bezpłatnych transmisji zapewnione będą wszystkie relacje i programy wchodzące w skład ramówki kanału TVN. Player dostępny jest nie tylko w przeglądarce, ale także na telewizorach smart TV, tabletach i smartfonach, więc konkursy będzie można śledzić na dużych i małych ekranach niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy. Wystarczy pobrać aplikację na swoje urządzenie i utworzyć konto lub zalogować się na już istniejące. Player oferuje profile użytkowników, więc bez obaw możemy dodawać wybrane treści do ulubionych i szybko do nich wracać bez potrzeby ponownego wyszukiwania kanału czy programu.

--

Materiał powstał we współpracy z Player.pl