Pierwsza sieć CDN w Polsce

Jak wynika z badania, które nazwa.pl przeprowadziła w kwietniu 2021 roku, aż 73% odwiedzin serwisów WWW, obsługiwanych przez nazwa.pl, pochodzi właśnie z terytorium Polski. Skłoniło to spółkę do uruchomienia pierwszej sieci CDN w Polsce, której węzły zlokalizowane są w największych polskich miastach. Bezpośrednia wymiana ruchu z ogólnopolskimi dostawcami Internetu zapewnia, że elementy stron Klientów nazwa.pl dostępne są w sieciach Orange, Netia, UPC, T-Mobile, Vectra (Multimedia) i wielu lokalnych dostawców w czasie poniżej 1 ms. Dodatkowo nie tylko w Warszawie, ale również w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku.

Co to jest CDN?

CDN, czyli skrót od Content Delivery Network, to technologia przyspieszająca przesyłanie danych zawartych na serwisach webowych. Polega ona na przechowywaniu i udostępnianiu bliźniaczych kopii danych, pobranych z oryginalnego serwera, w lokalizacjach bliższych użytkownikowi odwiedzającemu stronę WWW. Ponieważ aż 80% czasu, potrzebnego do otwarcia przeciętnej strony WWW, zajmuje przesyłanie danych, to zastosowanie lokalnych serwerów cache jest podstawową techniką optymalizacji szybkości otwierania serwisów.

Lokalizacja węzłów CDN ma znaczenie

Optymalizacja szybkości działania serwisu WWW powinna być poprzedzona analizą lokalizacji, z których najczęściej łączą się korzystający z niego użytkownicy. Po co bowiem optymalizować szybkość działania w Maroku, Urugwaju i Nowej Gwinei, skoro użytkownicy łączą się przede wszystkim z Polski, a właściciel strony WWW oferuje sprzedaż swoich usług wyłącznie w języku polskim?

Jak dotąd żadna z działających na rynku firm, oferujących usługi CDN, nie pochyliła się nad klientami z Polski i nie zaoferowała dystrybucji treści wewnątrz naszego kraju. Co z tego że na terenie Niemiec znajdziemy w danej sieci CDN kilka lokalizacji, skoro w Polsce firma taka zaznacza swoją obecność wyłącznie w Warszawie? I to jeszcze nie w pełni, gdyż nie posiada bezpośredniej wymiany z największymi polskimi dostawcami łącz Orange, Netia, UPC, a co za tym idzie — transmituje ruch przez łącza zagraniczne.

CDN nazwa.pl w największych polskich miastach

Lokalizacja węzłów CDN nazwa.pl odpowiadana na zapotrzebowanie właścicieli polskich serwisów WWW, którym zależy głównie na szybkim wczytywaniu serwisu na terenie naszego kraju. Właściwe usytuowanie poszczególnych węzłów wynikało z analizy rozłożenia użytkowników oraz infrastruktury dostawców Internetu w Polsce. Największe polskie miasta: Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Gdańsk i Poznań, okazały się najlepszymi lokalizacjami również dla ogólnopolskich dostawców sieci Internet, którzy również w tych miejscach koncentrują swoją infrastrukturę światłowodową.

Dystrybucja ruchu BGP wyzwaniem dla operatorów

Projekt uruchomienia CDN przez nazwa.pl jest pierwszą tego typu inicjatywą, dlatego większość ogólnopolskich dostawców Internetu nie była jeszcze na początku 2021 roku przygotowana do połączenia z siecią nazwa.pl w więcej niż jednym punkcie. Połączenie w wielu lokalizacjach w Polsce wymagało mnóstwa zmian w sieciach tych operatorów, aby zapewnić inteligentne przekazywanie połączeń do najbliższego geograficznie węzła CDN nazwa.pl. Tylko odpowiednia dystrybucja ruchu mogła zapewnić prawidłowe działanie CDN nazwa.pl i skrócenie czasu otwierania serwisów WWW.

Podniesienie poziomu ochrony DDoS

Utworzenie punktów styku w wielu miastach z Orange, Netia, UPC, T-Mobile i Vectra (Multimedia) zapewnia, oprócz przyspieszenia transmisji, również dodatkową ochronę DDoS. Każdy z węzłów posiada bowiem niezależne zabezpieczenie, a przeciążenie któregokolwiek ze styków wymiany ruchu nie wpływa na pracę węzłów w pozostałych miastach. Ma to szczególnie duże znaczenie w momencie dużych ataków z Rosji, USA i innych krajów. Ataki takie koncentrują się wyłącznie na zagranicznych węzłach CDN nazwa.pl w Washingtonie, Seattle, Amsterdamie i Madrycie i nie wpływają na działanie stron w Polsce.

CDN nazwa.pl przyspiesza działanie każdej strony

Niezależnie od lokalizacji serwera, na którym umieszczona jest strona, zastosowanie CDN nazwa.pl przyspieszy jej działanie dla użytkowników łączących się z Polski. Przesłanie plików graficznych i innych elementów z serwera, zlokalizowanego blisko użytkownika łączącego się ze stroną, jest szybsze niż przesyłanie tych danych na duże odległości.

Mając na uwadze zaprezentowanie szybkości działania stron WWW w poszczególnych miastach, nazwa.pl w połowie listopada udostępni serwis test2speed.com, który umożliwi dokonanie pomiaru dowolnej strony z łącza abonenckiego zlokalizowanego w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach. Test taki zademonstruje różnice w szybkości ładowania serwisów w poszczególnych miastach i potwierdzi sens stosowania CDN z węzłami lokalnymi w największych miastach w Polsce.

CDN nazwa.pl dostępny jako niezależna usługa

Obecnie CDN nazwa.pl skupia się na dystrybucji treści dla kilkuset tysięcy serwisów utrzymywanych na usłudze CloudHosting nazwa.pl. Od stycznia 2022 roku będzie można skorzystać z tej usługi również dla serwisu WWW zlokalizowanego na dowolnym hostingu lub serwerze dedykowanym. Dostępne będą 3 pakiety zawierające węzły tyko w Polsce, w Polsce i Europie lub w Polsce, Europie i USA — według uznania Klientów.

Warto jednak podkreślić, że utrzymanie strony WWW na usłudze CloudHosting w nazwa.pl zapewnia wyjątkową integrację usługi hostingowej z dystrybucją treści CDN niedostępną w innych firmach hostingowych. Wykupienie usługi dystrybucji treści CDN od innej firmy niż hosting może prowadzić do sytuacji, w której coś przestaje działać, a każda z tych firm przenosi odpowiedzialność na drugą. W momencie gdy winna może być inna firma, która uczestniczy w transmisji pomiędzy dostawcą hostingu i usługi CDN, ale efektem jest po prostu niedziałanie serwisu WWW.

CloudHosting z CDN od nazwa.pl na szczęście, w przeciwieństwie do powyższej sytuacji, zapewnia pełną integrację i nadzór od początku do końca przez nazwa.pl nad działaniem strony WWW. Począwszy od utrzymania plików po ich udostępnianie we wszystkich węzłach sieci nazwa.pl system monitoringu nazwa.pl czuwa nad poprawnym działaniem, reagując na każde zdarzenie, które mogłoby być powodem niedostępności serwisu Klienta.