Plus z ofertą na święta. Zwrot gotówki za abonament i zakup smartfona

Świąteczna promocja Plusa w ramach ofert abonamentowych trwa do 24 grudnia 2021 r. Klienci, którzy do tego czasu podpiszą nową lub przedłużą obecną umowę otrzymają 100 zł zwrotu w gotówce za każdy numer. Dotyczy to abonamentów z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz transferem danych z limitem 4 GB, 30 GB, 60 GB i 120 GB na miesiąc. Kosztują one odpowiednio 35, 55, 65 i 85 zł i każdy z nich zapewnia dostęp do najlepszego 5G w Polsce od Plusa. Dwa najwyższe plany zawierają dodatkowo 120 minut na rozmowy międzynarodowe w Unii Europejskiej oraz darmowy abonament TIDAL na 24 miesiące. To serwis streamingowy oferujący rozbudowaną bibliotekę utworów muzycznych.

Uruchomiona w maju 2020 roku sieć 5G Plusa to najszybsza sieć 5G w Polsce z maksymalną szybkością technologiczną do 600 Mb/s. Z sieci 5G Plusa może korzystać już ponad 17 milionów osób w ponad 700 miejscowościach we wszystkich 16 województwach. Możliwe jest to dzięki ponad 2700 stacjom bazowym umieszczonym w całej Polsce. Zasięg jest stale powiększany, tak by jak największa liczba osób mogła korzystać z potencjału sieci piątej generacji.

Plus na święta. Zwrot gotówki za abonament

Jednak to nie wszystko. Jeśli zdecydujecie na się zakup jednego z poniższych telefonów, otrzymacie dodatkowo nawet 400 zł zwrotu w gotówce. Oferta obowiązuje na cztery modele smartfonów. W przypadku OPPO Reno 6 5G w wersji 128 GB lub Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE 128 GB możecie liczyć na 200 zł zwrotu. Kupując OPPO Reno 6 Pro 5G w wersji 256 GB lub Xiaomi 11T Pro 5G w wersji 256 GB do odebrania czekać będzie 400 zł.

OPPO Reno 6 5G to smartfon z 6,43-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Wyposażony m.in. w potrójny aparat główny: 64 Mpix + 8 Mpix (szerokokątny) + 2 Mpix (makro) działa pod kontrolą 8-rdzeniowego układu MediaTek Dimensity 900 z grafiką ARM Mali-G68 MC4 wspieranego przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Do tego bateria o pojemności 4300 mAh z szybkim ładowaniem Super VOOC 2.0 i Android 11 z ColorOS 11.3.

Xiaomi 11 Lite 5G NE charakteryzuje się 6,55-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Wyposażono go m.in. w potrójny aparat główny 64 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix, aparat przedni 20 Mpix i czytnik linii papilarnych z boku. Urządzenie działa pod kontrolą procesora Qualcomm Snapdragon 778G, posiada 8 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci wewnętrznej oraz baterię o pojemności 4250 mAh z szybkim ładowaniem 33W. Do tego system operacyjny Android 11 z nakładką MIUI 12.

Plus na święta. Nawet 400 zł zwrotu z wybranymi smartfonami

OPPO Reno 6 Pro 5G wyróżnia się 6,55-calowym wyświetlaczem Soft AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli i odświeżaniu 90 Hz. Posiada poczwórny aparat główny: 50 Mpix + 16 Mpix (ultraszerokokątny) + 13 Mpix (teleobiektyw) + 2 Mpix (makro). Smartfon działa pod kontrolą Snapdragona 870 z grafiką Adreno 650 wspieranego przez 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej i system Android 11 z ColorOS 11.3. Bateria o pojemności 4500 mAh wspiera szybkie ładowanie Super VOOC 2.0.

Xiaomi 11T Pro 5G przyciąga uwagę 6,67-calowym ekranem AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli z odświeżaniem 120 Hz. Wyposażony jest w potrójny aparat główny 108 Mpix + 8 Mpix + 5 Mpix i kamerkę selfie 16 Mpix. Działa pod kontrolą Snapdragona 888 z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane. Do tego bateria o pojemności 5000 mAh z możliwością pełnego jej naładowania w 17 minut dzięki HyperCharge 120W, system Android 11 z MIUI 12.5.

Warto dodać, że promocje można ze sobą łączyć. Przy wyborze 4 abonamentów telefonicznych dla rodziny z dwoma smartfonami w opcji ze zwrotem gotówki (jeden za 200 zł, drugi za 400 zł) całkowity zwrot gotówki będzie w kwocie 1000 zł. W sam raz na gwiazdkowe prezenty dla najbliższych.

Gotówkę odebrać będzie można za pośrednictwem bankomatów Euronet. Aby móc skorzystać z oferty, do 24 grudnia 2021 r. należy wysłać bezpłatną wiadomość SMS o treści:

KASA pod numer 80240 – w przypadku przeniesienia numeru do Plusa, zakupu nowego numeru lub przedłużenia obecnego abonamentu,

PREZENT pod numer 80250 – w przypadku zakupu wybranego sprzętu.

W odpowiedzi zwrotnej przyjdzie Numer Transakcji oraz PIN pozwalający na odebranie gotówki z bankomatów oferujących „Wypłaty bez karty”. Regulamin akcji znajdziecie na stronach operatora.

Tekst powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Plus