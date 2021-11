Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. To czas prezentów - nie tylko dla najbliższych. Play startuje z ofertą, w której dla obecnych i nowych klientów przygotowano sporo niespodzianek. I to nie tylko na telefony i abonamenty. W Play kupicie też internet stacjonarny i telewizję - teraz z prezentami na święta.

Play to już nie tylko telefony, abonament i internet mobilny. Operator posiada również atrakcyjne oferty dla domu. Zarówno dla nowych, jak i obecnych abonentów. Obejmują stabilny i szybki internet stacjonarny z prędkościami 150 Mb/s, 300 Mb/s i 600 Mb/s do wyboru oraz telewizję. A w niej, oprócz dostępu do ponad 50 kanałów telewizyjnych (m.in Comedy Central, FOX, Disney czy National Geographic), nowoczesny TV BOX z Android TV i wygodnym w użyciu interfejsem oraz najpopularniejsze usługi VOD. Telewizja od Play oferuje także funkcję pauzy, cofania i przewiania dla wybranych kanałów oraz dostęp do Wypożyczalni, w której filmy na VOD kosztują już od 5 zł. Telewizję PLAY NOW można również oglądać na dowolnym urządzeniu w aplikacji PLAY NOW dostępnej na smartfonie, tablecie czy laptopie oraz na playnow.pl.

Internet stacjonarny i telewizja PLAY NOW TV na święta z prezentami od Play

Decydując się na rozszerzenie abonamentu telefonicznego lub jego zakup w zestawie z internetem stacjonarnym (w dowolnej opcji prędkości: 150 Mb/s, 300 Mb/s i 600 Mb/s) z telewizją PLAY NOW TV (podstawową lub rozszerzoną) będziecie mogli wybrać jeden z dwóch prezentów za złotówkę: soundbar lub tablet.

Pierwszym z nich jest JBL Cinema SB120. To dwukanałowy soundbar o łącznej mocy wyjścia 100 W wyposażony w dwa głośniki niskotonowe oraz dwa głośniki wysokotonowe. Wyposażony w technologię Bluetooth umożliwia bezprzewodowe strumieniowe przesyłanie ulubionej muzyki do głośnika. Jest łatwy w konfiguracji. Wystarczy połączyć listwę i telewizor jednym kablem HDMI z wykorzystaniem portu HDMI ARC. W zestawie znajdziecie zestaw do mocowania soundbara na ścianie. Niewielkie rozmiary urządzenia (62 mm wysokości) pozwolą wkomponować go w wystrój każdego salonu.

Drugim prezentem do wyboru jest Alcatel 3T 10. To tablet z 10,1-calowy ekranem IPS o rozdzielczości 800 x 1280 pikseli, który idealnie sprawdzi się jako drugie urządzenie do domowej rozrywki - w tym do oglądania telewizji PLAY NOW. Posiada głośniki stereo, aparat główny 2 Mpix, kamerkę przednią 2 Mpix z funkcją rozpoznawania twarzy Face Key. Urządzenie działa pod kontrolą układu MediaTek MT8765B wspieranego przez 3 GB pamięci RAM i 32 GB pamięci na dane z możliwością rozszerzenia kartą microSD o 128 GB. Wbudowana bateria o pojemności 5500 mAh nie tylko wystarczy na długie godziny rozrywki, ale dzięki funkcji ładowania zwrotnego, pozwoli naładować inne sprzęty mobilne.

Oferta dostępna jest dla obecnych klientów z abonamentem telefonicznym w Play lub nowych przy zakupie 3 usług w Play (telefonicznej, internetowej i telewizyjnej) w sprzedaży „Tu i teraz”.

Najlepsze prezenty na święta od Play!

Jednak to nie koniec niespodzianek związanych ze świąteczną ofertą Play na internet stacjonarnego z telewizją wraz z nowoczesnym TV BOXem. W cenie, na cały okres trwania umowy otrzymacie dostęp do serwisu Viaplay. To idealne rozwiązanie dla całej rodziny. Usługa daje dostęp do filmów, seriali, programów rozrywkowych oraz rozgrywek sportowych Bundesligi, Ligi Europy UEFA, UEFA Europa Conference League,amerykańskiej ligi hokeja na lodzie NHL a już od grudnia również transmisja z walk KSW.

Dodatkowo, przez pierwsze 30 dni skorzystacie bezpłatnie z HBO GO. To rozbudowany katalog kultowych seriali HBO i hitów kinowych od najpopularniejszych studiów: Walt Disney, Lucasfilm, Marvel, Paramount, Sony Pictures czy Warner Bros. Po zakończeniu okresu promocyjnego HBO GO kosztuje 25 zł miesięcznie z możliwością szybkiej i prostej rezygnacji w dowolnym momencie.

Tekst powstał we współpracy z operatorem sieci komórkowej Play