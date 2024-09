Metro przyszłości bez maszynistów w Warszawie

Pozwala to przypuszczać, iż plany wybudowania pięciu linii metra w stolicy do 2050 roku, są jak najbardziej realne.

Skąd takie przyspieszenie? Otóż III oraz IV linia metra mają być budowane równocześnie, stąd ważne było przeprowadzenie przetargu na prace dotyczące budowy IV linii już teraz. W przetargu został wybrany projekt spółki Metroprojekt sp. z o.o.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy:

Nie zwalniamy tempa! Budujemy końcowy odcinek drugiej linii metra na Bemowie, rozpoczęły się również prace nad projektem dla pierwszego odcinka linii M3, teraz rozpoczynamy przygotowanie projektu dla czwartej linii. Właśnie w taki sposób konsekwentnie realizujemy plan budowy – złożonego z pięciu linii – systemu metra w Warszawie do 2050 roku.

Budowa III linia metra M3 ma odbywać się w dwóch etapach, w pierwszym Stadion Narodowy ma zostać połączony z Gocławiem, a w drugim etapie dotrzeć do nowej stacji, wspólnej z IV linią metra - Żwirki i Wigury.

Łącznie będzie to ponad 17 km, z kolei IV linia metra M4 ma być najdłuższą, bo liczyć będzie aż 26 km, a połączy Tarchomin z Wilanowem. Do tej pory najdłuższa była I linia metra M1 - 23 km.

Jednym z najistotniejszych elementów do rozstrzygnięcia będzie odpowiedź na pytanie – czy metro ma kursować w trybie autonomicznym, czy z udziałem maszynistów? Ta kwestia rzutuje na późniejszą eksploatację, budowę STP i centralnej dyspozytorni oraz połączenia z innymi liniami.

Jednak najciekawsza wiadomość z komunikatu ZTM Warszawa, to ta związana z planami, co do uruchomienia autonomicznej IV linii metra M4, czyli zastosowanie podobnego rozwiązania, które już od dawna funkcjonuje w Paryżu (źródło: Transport Publiczny).

Warto tu wspomnieć, że automatyczne metro bez maszynistów pociąga za sobą, nie tylko większą częstotliwość kursowania składów, ale i większe bezpieczeństwo podróżnych, gdyż będzie wymagało na stacjach metra zamontowania ekranów i drzwi peronowych, odgradzających ich od torów.

Źródło: ZTM Warszawa/Transport Publiczny.

Stock Image from Depositphotos.