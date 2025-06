Gdzie najlepiej kupić polisę komunikacyjną?

Atrakcyjna cena i wygodny zakup polisy OC, czyli czym kierować się przy wyborze polisy komunikacyjnej?

Gdzie ubezpieczyć samochód ? Do wyboru masz liczne towarzystwa ubezpieczeniowe, które zapewniają kompleksową obsługę i wygodne formy płatności. Jednak UNIQA oferuje konkurencyjne ceny OC, a składkę ubezpieczenia obliczysz online nawet w 5 minut – wystarczy, że wpiszesz podstawowe dane pojazdu i kierowcy do kalkulatorza OC i AC. Za zakup polisy OC przez Internet nowi klienci otrzymują zniżkę 15%, dzięki czemu polisa jest jeszcze tańsza.

Zakup polisy przez Internet jest korzystny cenowo oraz wyjątkowo wygodny, ponieważ wszystkie formalności załatwisz bez wychodzenia z domu – polisę kupisz online lub telefonicznie, a zapłacisz przelewem (online lub tradycyjnym). Dokument potwierdzający ubezpieczenie otrzymasz e-mailem bądź pocztą, więc nie tracisz czasu na wizyty w oddziale. Jest to duża oszczędność czasu i szybka ochrona wtedy, kiedy jest Ci potrzebna.

Szeroki zakres ochrony i dodatkowe usługi w pakiecie polisy komunikacyjnej

Wybierając ubezpieczenie OC, warto zwrócić uwagę na zakres ochrony oraz dodatkowe usługi oferowane w pakiecie. Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni przed odpowiedzialnością cywilną za szkody wyrządzone osobom trzecim. W UNIQA wraz z polisą OC otrzymujesz znacznie więcej. Przykładem jest Assistance MIDI dodawane do polisy OC, które zapewnia całodobową pomoc w razie wypadku lub awarii, np. holowanie auta do 75 km. Ponadto otrzymasz auto zastępcze na 48 godzin oraz możliwość naprawy drobnych usterek na miejscu zdarzenia (do 300 zł kosztów robocizny).

UNIQA uczestniczy też w systemie Bezpośredniej Likwidacji Szkód, co oznacza, że w razie kolizji z winy innego kierowcy wszelkie formalności odszkodowawcze załatwisz bezpośrednio ze swoim ubezpieczycielem. Tak szeroki pakiet dodatkowych świadczeń wyjaśnia, dlaczego warto wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu w UNIQA – kierowca zyskuje zarówno wymaganą ochronę, jak i wsparcie w trudnych sytuacjach na drodze.

Polisa OC jest obowiązkowa i zapewnia szeroką ochronę osobom trzecim, jednak nie chroni Twojego pojazdu ani zdrowia. Dla pełnego bezpieczeństwa warto rozważyć dodatkową ochronę, np. autocasco (AC) lub NNW. W UNIQA dostępne są korzystne pakiety OC+AC, dzięki którym będziesz mieć pełną ochronę.

Gdzie najlepiej kupić polisę komunikacyjną? Najlepiej zrobić to u ubezpieczyciela oferującego konkurencyjne ceny, wygodną obsługę online i bogaty pakiet dodatkowych świadczeń. UNIQA spełnia te warunki, dlatego wielu kierowców wybiera to towarzystwo, oszczędzając czas i pieniądze oraz mając pewność kompleksowej ochrony.