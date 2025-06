Najlepszy projektor do kina domowego w 2025? XGIMI ma coś dla Ciebie

Zastanawiasz się nad zakupem projektora do swojego domu czy mieszkania? Tego typu urządzenia przestały pełnić jedynie funkcję urządzeń do okazjonalnej projekcji filmów w większym gronie, stając się zaawansowanymi centrami multimedialnymi, które łączą zaawansowaną inżynierię z przyciągającym wzrok designem oraz intuicyjną instalacją i jeszcze prostszą obsługą. Seria XGIMI Horizon doskonale wpasowuje się w ten trend, oferując rozwiązania dopasowane do zróżnicowanych przestrzeni i preferencji samych użytkowników szukających alternatywy dla telewizorów. Przyjrzyjmy się więc kilku modelom HORIZON, które dostępne są w sprzedaży w Polsce.

XGIMI HORIZON

XGIMI HORIZON jest idealnym wyborem dla osób rozpoczynających przygodę z projektorami domowymi. Oferuje rozdzielczość Full HD (1920 x 1080), która zapewnia wyraźny obraz na ekranach o przekątnej do 200 cali. Jasność na poziomie 1500 lumenów ISO pozwala na korzystanie z niego w pomieszczeniach o przeciętnym oświetleniu, bez konieczności całkowitego zaciemnienia. Kontrast 10000:1 w połączeniu z obsługą HDR10 gwarantuje głębokie czernie i żywe kolory.

Projektor jest wyposażony w dwa głośniki Harman Kardon o mocy 8 W każdy, które dostarczają czysty dźwięk bez konieczności inwestowania w osobne rozwiązania audio. System operacyjny Android TV 10.0 umożliwia dostęp do aplikacji takich jak Netflix, YouTube czy Disney+, a wbudowany Chromecast, Airplay i Asystent Google ułatwiają sterowanie głosowe i udostępnianie treści np. z telefonu.

Funkcje automatycznej korekcji trapezu i ostrości sprawiają, że konfiguracja jest prosta i nie wymaga skomplikowanych pomiarów – wystarczy włączyć urządzenie, aby obraz dostosował się do powierzchni, na której wyświetlany będzie obraz. XGIMI HORIZON wspiera technologię 3D (Frame Packing i Side by Side), co pozwala na oglądanie filmów w trójwymiarze. Dzięki kompaktowym wymiarom (208 x 218 x 136 mm) i wadze 2,9 kg, urządzenie jest łatwe do przenoszenia, co czyni go idealnym do użytku w każdym scenariuszu i pomieszczeniu: w salonie, sypialni czy nawet na wyjazdach. Może być wykorzystywany do wspólnych seansów filmowych i serialowych, grania w gry wideo lub prezentacji w małych grupach.

XGIMI HORIZON Pro

XGIMI HORIZON Pro to półka wyżej w stosunku do modelu podstawowego, głównie za sprawą wsparcia dla natywnej rozdzielczość 4K (3840 x 2160), która zapewnia czterokrotnie więcej pikseli i oferuje wyjątkowo ostry i szczegółowy obraz. Jasność na poziomie 1500 lumenów ISO pozostaje taka sama jak w modelu HORIZON, ale kontrast wynosi 1000000:1, co w połączeniu z HDR10 i HLG pozwala na wyświetlanie treści z szerszym zakresem dynamicznym. Dwa głośniki Harman Kardon o mocy 8 W każdy zapewniają wysokiej jakości dźwięk, wspierany przez Dolby Audio, co czyni projektor odpowiednim do kina domowego bez dodatkowych sprzętów audio.

System Android TV 10.0 z Chromecastem, Airplay i Asystentem Google oferuje te same możliwości, co w modelu podstawowym, umożliwiając łatwe sterowanie i dostęp do aplikacji streamingowych. Zaawansowane funkcje korekcji obrazu, takie jak automatyczna korekcja trapezu w pionie i poziomie oraz automatyczne ustawianie ostrości, ułatwiają szybką konfigurację. Projektor wspiera wsparcie dla obrazu 3D i oferuje różnorodne opcje podłączenia, w tym dwa porty HDMI, dwa porty USB 2.0, port LAN oraz wyjście audio S/PDIF. Z wymiarami 208 x 218 x 136 mm i wagą 2,9 kg, HORIZON Pro jest równie przenośny co model podstawowy. Ten projektor jest doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy chcą cieszyć się kinową jakością obrazu w domu, szczególnie podczas oglądania filmów w wysokiej rozdzielczości lub grania na konsolach nowej generacji.

XGIMI HORIZON Ultra

XGIMI HORIZON Ultra to flagowy model serii Horizon, oferujący rozdzielczość 4K (3840 x 2160) i jako pierwszy na rynku projektor domowy z obsługą Dolby Vision. Jasność na poziomie 2300 lumenów ISO w połączeniu z technologią Laser-LED Hybrid Dual Light zapewnia wyjątkową jakość obrazu z doskonałym kontrastem i żywymi kolorami, pokrywając 95,5% palety DCI-P3. Dwa głośniki Harman Kardon o mocy 12 W każdy dostarczają potężnego dźwięku, wspieranego przez Dolby Audio.

Projektor działa pod kontrolą systemu Android TV 11.0 z wbudowanym Asystentem Google, Chromecastem i Airplay. To gwarantuje wygodne sterowanie głosowe, dostęp do aplikacji streamingowych, szerokie możliwości udostępniania treści z zewnętrznych urządzeń i dłuższe wsparcie aktualizacji oprogramowania. Zaawansowane funkcje adaptacji ekranu, takie jak automatyczna regulacja jasności, dynamiczny zoom, korekcja trapezu w czterech punktach i adaptacja do koloru ściany, sprawiają, że projektor dostosowuje się do różnych warunków projekcyjnych.

HORIZON Ultra waży 5,2 kg, jest najcięższym modelem w serii, ale jego zaawansowane technologie czynią go idealnym wyborem dla entuzjastów kina domowego, którzy poszukują najwyższej jakości obrazu i dźwięku w profesjonalnym systemie kina domowego.

XGIMI HORIZON S Pro

XGIMI HORIZON S Pro wprowadza nową jakość w serii Horizon dzięki technologii Dual Light 2.0, która łączy laser i diody LED, oferując jasność na poziomie 1800 lumenów ISO i pokrycie 110% palety kolorów BT.2020. Rozdzielczość 4K (3840 x 2160) w połączeniu z Dolby Vision zapewnia wyjątkowo realistyczny obraz z żywymi kolorami i głębokimi czerniami. Projektor jest wyposażony w dwa głośniki Harman Kardon o mocy 12 W każdy, które wspierają DTS-HD, Dolby Audio i DTS-Virtual:X, dostarczając przestrzenny dźwięk.

System Android TV 11.0 z 32 GB pamięci wewnętrznej umożliwia instalację wielu aplikacji, a funkcje takie jak DLNA i Chromecast ułatwiają udostępnianie treści z zewnętrznych urządzeń – w tym także sieciowych. Unikalną cechą tego modelu jest wbudowany elastyczny statyw, który pozwala na łatwe dostosowanie kąta projekcji bez dodatkowych uchwytów, co czyni go niezwykle mobilnym. Technologia Intelligent Screen Adaption (ISA) 5.0 obejmuje automatyczną korekcję trapezu, ostrość, unikanie przeszkód i wyrównywanie ekranu, co sprawia, że konfiguracja jest niemal natychmiastowa.

Projektor waży 4,75 kg i ma wymiary 234 x 273 x 174 mm, co czyni go nieco większym od poprzednich modeli, ale nadal łatwym do przenoszenia. HORIZON S Pro jest idealny dla użytkowników, którzy potrzebują wszechstronnego urządzenia do użytku w różnych lokalizacjach, od domowego salonu po imprezy na świeżym powietrzu.

XGIMI HORIZON S Max

XGIMI HORIZON S Max to najjaśniejszy model w serii, oferujący imponującą jasność 3100 lumenów ISO, co pozwala na użytkowanie go nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach lub na zewnątrz w ciągu dnia. Rozdzielczość 4K (3840 x 2160) w połączeniu z certyfikatami IMAX Enhanced i Dolby Vision gwarantuje kinową jakość obrazu z wyjątkową szczegółowością i kontrastem. Technologia Dual Light 2.0 zapewnia 110% pokrycia palety BT.2020, co przekłada się na niezwykle żywe kolory. Dwa głośniki Harman Kardon o mocy 12 W każdy wspierają zaawansowane formaty audio, takie jak DTS-HD i Dolby Digital Plus, oferując immersyjny dźwięk.

System Android TV 11.0 z 64 GB pamięci wewnętrznej pozwala na przechowywanie większej liczby aplikacji i treści. Podobnie jak HORIZON S Pro, model ten posiada wbudowany statyw, który ułatwia ustawienie projektora w dowolnym miejscu. Funkcje ISA 5.0 zapewniają automatyczną konfigurację obrazu, a porty HDMI (z eARC), USB i Wi-Fi 5 umożliwiają łatwe podłączenie urządzeń zewnętrznych.

Z wagą 4,81 kg i wymiarami 234 x 273 x 174 mm, HORIZON S Max jest nieco cięższy, ale nadal mobilny. Ten projektor sprawdzi się doskonale przy seansach filmowych na dużych ekranach, prezentacji biznesowych lub wydarzeń plenerowych, gdzie wysoka jasność i jakość obrazu są kluczowe.

XGIMI ma rozwiązanie dla każdego

Seria projektorów XGIMI Horizon została zaprojektowana z myślą o użytkownikach poszukujących wysokiej jakości kina domowego w łatwej w obsłudze formie. Każdy model oferuje unikalne cechy, od podstawowej rozdzielczości Full HD po zaawansowane technologie obrazu, takie jak Dolby Vision i IMAX Enhanced. Choć wybór jest spory, każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

