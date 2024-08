Hity Disney'a do zobaczenia za darmo. Jak oglądać?

W ramach promocji na Polsat Box Go można oglądać dwa pierwsze odcinki następujących seriali: "The Mandalorian", „Loki”, „Zbrodnie po sąsiedzku”, „Bez granic z Chrisem Hemsworthem” i „The Bear”. Co istotne, co tydzień kolekcja będzie się powiększać o kolejne tytuły, aż do piętnastu, więc kolejne tygodnie przyniosą nam jeszcze dziesięć tytułów, które będzie można poznać dzięki ofercie Disney+ w ramach Polsat Box go. Co warto wiedzieć o dostępnych serialach?

Seriale Disney+ na Polsat Box Go

The Mandalorian

Serial opowiada o przygodach samotnego łowcy nagród w odległej galaktyce. Akcja rozgrywa się po upadku Imperium i przed powstaniem Najwyższego Porządku.

Loki

Serial śledzi losy Lokiego, boga psot, który po kradzieży Tesseraktu trafia do tajemniczej organizacji zajmującej się kontrolą czasu. Loki musi naprawić powstałe przez niego zakłócenia w linii czasu.

Zbrodnie po sąsiedzku

Trójka sąsiadów, zafascynowanych kryminalnymi podcastami, postanawia rozwiązać zagadkę morderstwa w ich budynku. Serial łączy elementy komedii i kryminału.

Bez granic z Chrisem Hemsworthem

Chris Hemsworth wyrusza w podróż po świecie, aby odkryć tajemnice długowieczności i zdrowego życia. Serial dokumentalny pełen inspirujących historii i naukowych odkryć.

The Bear

Serial opowiada o młodym kucharzu, który wraca do rodzinnego Chicago, aby przejąć prowadzenie rodzinnej restauracji. To opowieść o pasji, wyzwaniach i kulinarnych marzeniach.

Do kiedy można oglądać seriale Disney+ na Polsat Box Go?

Promocja trwa do 30 września i jest dostępna dla wszystkich abonentów Polsat Box i Plusa, którzy są zalogowani do serwisu Polsat Box Go, a także dla subskrybentów pakietów Polsat Box Go. Widzowie mogą oglądać materiały na wszystkich urządzeniach, na których dostępny jest Polsat Box Go.

Kolejne tygodnie przyniesą nowe tytuły, a pełna lista obejmuje takie hity jak "Mecenas She-Hulk","Zepsuta krew", "Ahsoka", "Jak poznałam twojego ojca", "Hawkeye", "Witamy w Wrexham", "Andor", "Pam & Tommy", "Misja: Podstawówka” i "Morderstwo na końcu świata".