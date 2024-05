Nie wiesz co obejrzeć w weekend? Pawlak i Kargul polecają się w VoD

FIlm Sami Swoi. Początek można obejrzeć w polskich kinach już od jakiegoś czasu. Współcześnie jednak większość miłośników rodzimej kinematografii czeka na to, aż interesujące ich produkcje trafią do streamingu. W przypadku prequelu przygód Pawlaka i Kargula to właśnie się stało.