Amerykański "Squid Game" od uwielbianego twórcy. Widzowie pokochają ten projekt!

Squid Game nieoczekiwanie okazał się jednym z netfliksowych hitów wszech czasów. Platforma prawdopodobnie nie pokładała w serii zbyt wielkich nadziei, tymczasem stała się ona niekwestionowanym hitem. O tym jak bardzo się nie spodziewali tej popularności może świadczyć fakt, że tyle zajęło przygotowanie kolejnych odcinków. Drugi sezon "Squid Game" trafi na ekrany jeszcze w tym roku, jednak od premiery pierwszej serii minęło kilka dobrych lat. W międzyczasie Netflix zdążył nawet wyprodukować budzący ogrom kontrowersji program bazujący na tym samym koncepcie.

Reklama

Wygląda jednak na to, że to jeszcze nie koniec szaleństwa w świecie "Squid Game". Od jakiegoś czasu plotkuje się bowiem, ze serial ma doczekać się także amerykańskiej adaptacji, za którą odpowiedzialny miałby być nikt inny jak Davind Fincher. Ten sam David Fincher, któremu zawdzięczamy m.in. uwielbianego "Mindhuntera" czy "Siedem".

"Squid Game" od Davida Finchera. Będzie amerykański spin-off jednego z najpopularniejszych seriali?

Pierwszy raz o tym że może powstać amerykańska wersja "Squid Game" się mówić w ubiegłym roku. Były to jednak wyłącznie branżowe plotki, które wówczas nie znalazły żadnego pokrycia. Później informacje te ucichły i powracają dopiero teraz za sprawą wieści, do których udało się dotrzeć redakcji serwisu Deadline. Oczywiście są one również w całości zakulisowe i nieoficjalne, ale... dla wszystkich liczących na amerykańską wersję "Squid Game" mam naprawdę dobre wiadomości.

Amerykański "Squid Game" to projekt, który naprawdę powstaje!

Redakcji Deadline udało się potwierdzić informacje dotyczące projektu. Takowy faktycznie ma powstawać, a za sterami stanie nikt inny, jak sam David Fincher. Niestety: to właściwie tyle. Ekipie nie udało się bowiem ustalić żadnych szczegółów związanych z samą fabułą czy osadzeniem wszystkiego na osi czasu.

Amerykańska wersja serialu ma być zatytułowana "Squid Game: America", a jej realizacja ma ruszyć już w przyszłym roku.

Reset, spin-off czy... kontynuacja? Opcji jest wiele

I choć na tę chwilę oficjalnie nie mówi się jeszcez na temat tego projektu w ogóle, to warto powrócić do pierwszych plotek na temat amerykańskiej wersji "Squid Game". Sugerowały one bowiem, że serial ma być po prostu powtórką z rozrywki -- tym razem jednak rozegraną w nieco innych realiach i... nagraną w innym języku. Świeższe plotki sugerują jednak, że "Squid Game: America" nie będzie opowiadał tej samej historii od zera, a całość zostanie osadzona w tym samym uniwersum i będzie po prostu spin-offem historii, które dotychczas oglądaliśmy w "oryginalnej" serii.

Jak będzie naprawdę? Cóż -- prawdopodobnie na oficjalne informacje związane z projektem jeszcze nieco zaczekamy, nie pozostaje nam więc nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i wypatrywać kolejnych wieści. A póki co można zacierać rączki na grudniową premierę drugiego sezonu "Squid Game".