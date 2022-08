Przykro to stwierdzić, jednak taka jest prawda - gracze to jedna z najbardziej toksycznych społeczności

Są czasem sytuacje, kiedy najzwyczajniej w świecie wstydzę się, że należę do społeczności graczy. Spójrzmy chociażby na informacje o tym, że w związku z przesuwaną premierą Cyberpunka 2077, która finalnie i tak nie zdołała spełnić oczekiwań graczy, deweloperzy z CD Projekt Red dostawali mnóstwo gróźb śmierci. Przykre i załamujące. To tylko jeden taki przypadek z wielu - i niestety, lecz jestem święcie przekonany, że jeszcze wiele takich sytuacji przed nami. Stale mnóstwo osób myśli, że kiedy piszą rzeczy w internecie, to prawo nie może ich dotknąć, a część z nich - mam wrażenie - nie zdaje sobie sprawy z tego, co tak naprawdę pisze i przede wszystkim jak może to wpłynąć na adresata takiej wiadomości.

Teraz mieliśmy kolejny przykład parszywych zachowań graczy. Kiedy Marvel’s Spider-Man opracowane przez Insomniac Games po blisko czterech latach od swojej premiery na konsolach PlayStation zadebiutowało na komputerach osobistych, poszczególne mody okazały się być pokazem homofobii.

Usuwanie flag LGBT ze Spider-Mana, czyli społeczność graczy kolejny raz pokazała swoje paskudne oblicze

Jednym z pierwszych modów opracowanych przez graczy do Marvel’s Spider-Man usuwał wszystkie rzeczy związane z LGBT z mapy gry - czyli w istocie zaledwie kilka flag równości. Jak się okazało, parę tęczowych akcentów na budynkach wystarczyło, żeby rozpoczął się prawdziwy pokaz homofobii.

Mody zmieniały flagi LGBT na flagi Stanów Zjednoczonych, które również były porozwieszane po mieście, w którym toczy się akcja Człowieka Pająka. Sprawa szybko zdobyła spory rozgłos (całe szczęście), a dwie największe platformy do pobierania modyfikacji od razu wzięły się do działania.

Zachowanie stron z modami zasługuje na medal. Momentalna reakcja

NexusMods i ModDB to dwie największe witryny internetowe, z których można pobierać mody do gier. Obydwie strony w błyskawicznym tempie zareagowały na modyfikacje usuwające flagi LGBT ze Spider-Mana, wyciągając również konsekwencje względem ich twórców.

Co ciekawe, NexusMods w poście przyznało, że na ich stronie mod pojawił się z całkowicie nowego konta, bez żadnej historii wcześniejszego tworzenia modyfikacji. Oczywistym zatem jest, że któryś z użytkowników założył specjalnie inne konto - a to zaś oznacza, że bał się wrzucić moda ze swojego głównego profilu. Doskonały przykład nie tylko homofobii, ale również tchórzostwa. NexusMods zauważa, że takie działanie wskazuje także na to, że twórca doskonale zdawał sobie sprawę, że jest to zakazane i celowo wydał urażający wielu ludzi projekt, żeby nakarmić trolli.

W związku z próbą działania pod przykrywką i celową obrazą osób ze środowiska LGBT, NexusMods nie tylko usunęło modyfikację, ale zbanowało zarówno konto, na którym modyfikacja została udostępniona, jak i główne konto modera. Administracja strony przyznaje, że w innym wypadku autor dostałby tylko ostrzeżenie i nie byłoby mowy o żadnym banie. Cóż, była to w pełni zasłużona kara.

ModDB również od razu usunęło tę modyfikację, zaznaczając na Twitterze, że dostała się na stronę tylko i wyłącznie ze względu na zautomatyzowaną moderację treści. Po dokładniejszym zidentyfikowaniu modyfikacji od razu podjęto odpowiednie kroki - a regulamin strony jasno zaznacza, że ModDB nie toleruje żadnych modyfikacji, które mają na celu obrażać kogokolwiek. Stanowisko strony również jest jasne: “Jeśli nasza polityka Cię denerwuje, jeśli złamaliśmy jakiś kodeks moralny jako firma, którego nie możesz zaakceptować, usuń swoje konto”.

Czy Sony w tym wszystkim zawiniło?

W internecie pojawiło się również mnóstwo głosów dotyczących tego, że Sony samo blurowało tęczowe flagi w bliskowschodnich wydaniach Spider-Mana, gdzie wszystkie dzieła popkultury z motywami LGBT są banowane. Dotychczas to były jednak głosy użytkowników, które nie znalazły żadnego oficjalnego potwierdzenia - należy zatem traktować te doniesienia z odpowiednim dystansem. Jeśli te informacje rzeczywiście się potwierdzą, z pewnością o tym poinformujemy.

Kolejny pokaz nienawiści

Przykre, że po raz kolejny z graczy wylewa się taka nienawiść. Zamiast czerpać radość z gry, ludzie marnują swój czas na zrobienie modyfikacji, której zadaniem jest obrażanie uczuć innych osób - i jak bardzo bym się nie starał, tak zwyczajnie nie potrafię zrozumieć motywów takiego działania.

Inne mody do Spider-Mana potrafią bawić i pozwalają chociażby na latanie po mieście Kingpinem, co wygląda iście komicznie - mimo wszystko, niesmak do modyfikacji do tej gry pozostał i łatwo nie będzie tego zmienić.

