Lista premier w grudniu na HBO GO to nie lada gratka dla filmowych maniaków, bo platforma doda sporo nowości i klasyków. Pojawią się też seriale: nowy-stary "I tak po prostu...", czyli kontynuacja "Seksu w wielkim mieście" oraz nowy sezon "Przybyszów".

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon i Kristin Davis powracają jako Carrie, Miranda i Charlotte, więc w nie do końca pełnym składzie przywitamy obsadę "Seksu w wielkim mieście". Nowe odcinki będą kontynuować ich wątki, wrócą też inne znane i (nie)lubiane postacie, ale można oczywiście liczyć na powiew świeżości. Wśród nowości serialowych pojawia się także "Przynęta", który opowiada o głośnej sprawie z 1992 roku, gdy jedna z policjantek stała się atrakcyjną przynętą dla podejrzanego o zabójstwo, zaś "Czas", z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych, opowie o więźniu, którego trawi poczucie winy i oficerze stojącym przed niemożliwym wyborem. Nadchodzi także nowy sezon "Przybyszów", którego akcja będzie rozgrywać się w Oslo.

Imponująco prezentuje się zestawienie nowych filmów, które zostaną dodane w grudniu na HBO GO. Wśród nich będą trylogia Matriksa ( Matrix, Matrix Reaktywacja, Matrix Rewolucje), w sam raz na okres premiery czwartej części serii, która trafi do kin lada moment. Z hitów Warner Bros./HBO Max pojawią się natomiast nowy "Mortal Kombat" oraz "Godzilla vs. Kong". HBO GO zadba też o Oscarowe produkcje: "Trzy billboardy za Ebbing, Missouri" oraz "Kształt wody" również będzie można zobaczyć w serwisie w grudniu. Jako, że wchodzimy w okres świąteczny, HBO GO szykuje też premiery produkcji utrzymanych w tej atmosferze: "Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze", "Czarowna bransoletka", "Zaczarowane ciasto świąteczne" oraz "Kartografia pod jemiołą".

Lista nowości grudzień 2021 HBO GO

Nowe seriale:

Przybysze II (Beforeigners II) – drugi sezon serialu Max Originals; historia rozpoczyna się w Oslo, którym wstrząsa brutalne morderstwo. Lars i Alfhildr podejmują wspólne śledztwo, które łączy kilka krajów i stuleci w jednym pytaniu: czy Kuba Rozpruwacz mógł przeniknąć do współczesności? - premiera: 5 grudnia, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym

Przynęta (Deceit) – historia policjantki, która pracuje pod przykrywką. Kobieta przyjmuje pseudonim Lizzie James i ma stać się atrakcyjną przynętą dla podejrzanego o zabójstwo. Serial opowiada o głośnym śledztwie z 1992 roku w sprawie zabójstwa młodej matki. W roli głównej Niamh Algar (serial Max Original Wychowane przez wilki) - premiera: 1 grudnia, cały sezon

Czas (Time) – więzień, którego trawi poczucie winy i oficer stojący przed niemożliwym wyborem. Trzymająca w napięciu historia o karze i zasadach z Seanem Beanem i Stephenem Grahamem w rolach głównych - premiera: 3 grudnia, cały sezon

Pazury IV (Claws V) – czwarty sezon czarnej komedii opowiadającej o pięciu manikiurzystkach z salonu piękności na Florydzie - premiera: 20 grudnia, odc. 1-2; kolejne co tydzień po jednym

Nowe odcinki seriali:

We’re Here II – drugi sezon serialu HBO podążającego za znanymi drag queens, Bob the Drag Queen, Eureką O'Harą i Shangelą, które kontynuują swoją podróż, dzieląc się miłością i pracując na umacnianie więzi w małomiasteczkowej Ameryce – odcinek finałowy: 7 grudnia

Sukcesja III (Succession III) – nowy sezon serialu o władzy, polityce, pieniądzach i walce o wpływy – odcinek finałowy: 13 grudnia

Gomorra V– finałowy sezon serialu kryminalnego o tajemnicach neapolitańskiej mafii – odcinki finałowe: 18 grudnia

Pohamuj entuzjazm XI (Curb Your Enthusiasm XI) – jedenasty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny milioner i producent telewizyjny Larry David – odcinek finałowy: 27 grudnia

Plotkara (Gossip Girl (2021)) – kontynuacja serialu Max Original przedstawiającego losy nowej generacji nastolatków z Upper East Side; śledzimy w nim poczynania kolejnego pokolenia nastoletnich nowojorczyków z prywatnych szkół w dziewięć lat po wydarzeniach z poprzedniej wersji Plotkary

Wampiry: Dziedzictwo IV (Legacies IV) – czwarty sezon serialu o nastolatkach obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja Pamiętników wampirów oraz The Originals Wampiry – premiera:12 grudnia

All American IV – czwarty sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera

Filmy – nowości i klasyki w grudniu na HBO GO

Godzilla vs Kong - widowiskowe starcie dwóch mitycznych gigantów, którzy stają ze sobą do zaciekłej walki. Jej wynik może postawić dalszy los świata pod znakiem zapytania – premiera: 3 grudnia

o Matrix - kiedy haker Neo dowiaduje się, że jego codzienne życie jest misterną ułudą stworzoną przez nastawioną wrogo do ludzi sztuczną inteligencję, dołącza do Morfeusza, aby wspólnie z nim zniszczyć iluzję, w której zostali uwięzieni ludzie.

o Matrix Reaktywacja - wojownicy o wolność stają na czele buntu przeciwko Armii Maszyn. Ich głównym celem jest uratowanie ludzkości przed zagładą, w związku z tym zbierają informacje na temat konstrukcji Matrixa.

o Matrix Rewolucje - Neo jest uwięziony w tajemniczej stacji, znajdującej się na Ziemi Niczyjej pomiędzy światem Maszyn a Matrixem. Oba światy są celem niszczycielskich planów agenta Smitha. W tym czasie mieszkańcy Syjonu przygotowują się do obrony.

Filmy w świątecznym klimacie:

Nigdy nie całuj faceta w świątecznym swetrze (Never Kiss A Man In A Christmas Sweater) – Maggie jest samotną matką i ma sama spędzić święta, ale nieoczekiwanie w jej życiu pojawia się Lucas, który wprowadza się do jej domu. W okresie świąt ich przyjaźń staje się wsparciem dla nich obojga, a coraz bliższa więź szybko przerodzi się w miłość – premiera: 23 grudnia

Filmy ze świata na HBO GO - grudzień 2021

Asia (Izrael) – samotna matka i jej nastoletnia córka mieszkają pod jednym dachem, ale prawie ze sobą nie rozmawiają. Kiedy córka nagle podupada na zdrowiu, matka musi stanąć na wysokości zadania i stać się najlepszą wersją siebie – premiera: 4 grudnia

Filmy i seriale dla najmłodszych na HBO GO grudzień 2021

Anioł Pański – Anioł Petronel ma w sobie coś ujmującego, ale niszczy wszystko, czego się dotknie, a na domiar złego obraża Boga. Chcąc go ukarać, Bóg wysyła anioła na Ziemię, gdzie Petronel przekonuje się, jak trudno jest prowadzić bezgrzeszne życie.

ALVINNN!!! i Wiewiórki I-II – dwa sezony serial dla najmłodszych;Wiewiórki i Wiewióretki to typowe dzieciaki. Chodzą do szkoły, mają obowiązki i odrabiają lekcje, kłócą się ze sobą jak każde rodzeństwo, a do tego grają koncerty dla milionów fanów. Tak to jest, kiedy jest się międzynarodową gwiazdą rocka – premiera: 1 grudnia, oba sezony w całości

Filmy i seriale dokumentalne na HBO GO w grudniu 2021

Black & Missing – czteroczęściowy serial dokumentalny HBO podążający za szwagierkami i założycielami fundacji „Black and Missing”, Derricą i Natalie Wilson. Kobiety podjęły działania mające na celu wzrost świadomości społecznej dotyczącej marginalizowania zaginięć osób czarnoskórych przez organy ścigania i krajowe media – odcinki finałowe: 3 grudnia

Music Box – kolejne części serii dokumentalnej koncentrującej się na kluczowych momentach w karierze wybranych popularnych artystów lub zespołów, a także na kultowych albumach lub branży muzycznej jako całość

- Music Box: Listening to Kenny G (odc. 4) – to wnikliwy i jednocześnie zabawny portret saksofonisty Kenny’ego G, najbardziej kasowego instrumentalisty wszech czasów i prawdopodobnie jednego z najsłynniejszych żyjących muzyków - premiera: 4 grudnia

- Music Box: Mr. Saturday Night (odc. 5) – film jest kroniką błyskawicznej kariery australijskiego przedsiębiorcy Roberta Stigwooda. Po przeczytaniu artykułu na temat klubów nocnych w Brooklynie Stigwood postanowił zaryzykować i nakręcić Gorączkę sobotniej nocy, kultowy film z 1977 roku, który uczynił z Johna Travolty gwiazdę międzynarodowego formatu, a po wydaniu platynowej płyty ze ścieżką dźwiękową przyczynił się do renesansu gatunku discofilm prezentuje m.in. materiały – premiera: 11 grudnia

- Music Box: Juice WRLD: Into the Abyss (odc. 6) – to kameralne i nowatorskie studium życia i błyskawicznej kariery genialnego, młodego rapera Juice'a WRLD, ilustrowana jego tekstami, licznymi kompozycjami i fragmentami freestyle’owych występów – premiera: 18 grudnia

Harry Potter: Turniej Domów Hogwartu - czteroczęściowy turniej prezentujący zmagania największych miłośników Harry’ego Pottera, gospodynią którego jest Helen Mirren – odcinek finałowy: 20 grudnia

Życie przestępcze 1984-2020 (Life of Crime 1984 – 2020) – film dokumentalny HBO, który jest kroniką ponad 36 lat życia Roba, Friddiego i Delirisa. Mężczyźni regularnie trafiają z ulic miasta do zakładów karnych w Newark w stanie New Jersey – premiera: 1 grudnia

Więzień na zawsze (The Forever Prisoner) - film dokumentalny HBO opowiada mrożącą krew w żyłach historię Abu Zubaydaha, pierwszego wysokowartościowego więźnia poddanego programowi CIA ulepszonych technik przesłuchań (EIT), później zidentyfikowanego jako tortury, przez osoby spoza agencji - premiera: 7 grudnia