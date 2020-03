Według przecieków zastosowany ekran to nadal wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,4 cala i co więcej z odświeżaniem 90 Hz, tak jak np. w OnePlus 7T. Nie zabraknie też czytnika linii papilarnych wbudowanego w ekran oraz zestawu trzech aparatów o rozdzielczości 48 MPix, 16 MPix i 12 MPix, a także kamerki do selfie typu punch-hole. Wbudowana bateria ma oferować pojemność 4000 mAh, a można będzie ją ładować z mocą 30W (WarpCharge 30T). Jeśli zaś chodzi o cenę, to będą to okolice 400 GBP, dla porównania OnePlus 7T w momencie premiery kosztował 549 GBP.

OnePlus 8 i 8 Pro z ekranem 120 Hz

Jeśli zaś chodzi o dwa pozostałe modele, to oba zostaną wyposażone w Snapdragona 865 i ekran AMOLED z odświeżaniem 120 Hz, kamerką do selfie (32 MPix) typu punch-hole i wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Wersja standardowa dostanie wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala, baterię o pojemności 4000 mAh i szybkie ładowanie z mocą 30W (WarpCharge 30T). Dostępna będzie w wersjach 6/128, 8/128 oraz 12/256 GB, odpowiednio RAM/pamięci na dane oraz z trzema aparatami – 48 MPix, 16 MPix i 2 MPix. Nie jest to zatem nic nadzwyczajnego.