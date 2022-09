Ponad połowa freelancerów w Polsce podniosła swoje stawki w ostatnim roku. W której branży najbardziej?

Dane z badania znajdują też odzwierciedlenie w danych pochodzących z umów zawartych przez platformę Useme, a największe zmiany można zaobserwować wśród „wolnych strzelców” zajmujących się programowaniem.

Przemysław Głośny, CEO Useme:

Po raz pierwszy dzielimy się danymi dotyczącymi średnich stawek z umów realizowanych przez Useme. Prezentowane kwoty mogą być wskazówką zarówno dla początkujących freelancerów, jak i firm, zlecających wykonanie dzieła na zewnątrz.

Najwyraźniej CEO Useme uznaje słowo kwota tylko w dawnym znaczeniu ilości czy liczby, bo w udostępnionych danych mamy tylko ujecie wzrostu procentowego tych stawek. Niemniej i tak, daje to dość jasny obraz aktualnych zarobków freelancerów, zwłaszcza dla tych, którzy się tym zajmują na co dzień.

Tak więc z zebranych danych przez Useme wynika, iż w ciągu ostatniego roku swoje stawki za wykonywane zlecenia podniosło aż 52% freelancerów, w tym 6% deklaruje ich znaczący wzrost w porównaniu z rokiem 2021. Z kolei nie zmieniło swoich stawek 45% wolnych strzelców, a jedynie 3% zdecydowało się na ich zmniejszenie.

Największy wzrost miał miejsce w kategorii zleceń - programowanie i IT, gdzie stawki wzrosły aż o 57%, tylko nieco mniejsze wzrosty mamy w kategorii - strony i sklepy internetowe, tu zleceniobiorcy zarabiają więcej o 43% niż w 2021 roku. Natomiast freelancerzy trudniący się budowaniem stron i ich modernizacją - 42%.

Podobne wzrosty stawek deklarują fotografowie, z pośród których aż 66% wolnych strzelców zdecydowało się na podwyżki w swoich usługach.

Najpopularniejsza kategoria, pod która kryje się copywriting (tworzenie artykułów, treści na strony internetowe, przygotowywanie opisów produktów lub kategorii do sklepów internetowych czy tworzenie haseł reklamowych) - zajmuje się tym co czwarty freelancer, odnotowała jedynie 12% wzrost stawek. Tłumaczy się to tym, iż osoby te mają zwykle więcej umów o niższej wartości.

Natomiast w przypadku tłumaczy wzrost stawek wyniósł średnio 30%, a wśród freelancerów od SEO oraz social mediów (zajmujący się głównie ustawianiem reklam czy prowadzeniem profili na portalach społecznościowych) - 27%.

Gdzie wzrost stawek za usługi był najmniejszy?

specjaliści od realizacji i montażu filmów - 12%

architekci (aranżacja wnętrz, rendery 3d przedmiotów i wizualizacje) - 10%

dźwiękowcy (lektorzy, realizacja i obróbka efektów dźwiękowych i montaż podcastów) - 7%.

Co ciekawe, przyjmowanie zleceń w ramach freelancingu to dla 43% wolnych strzelców tylko dodatkowe źródło dochodu - jednocześnie pracują również na etacie, jedynie 20% osób zrezygnowała ze stałej pracy, by móc poświęcić się tylko takim zleceniom. Taki sam odsetek - 20%, poszukuje w tym samym czasie pracy na etacie.

Na koniec warto się jeszcze przyjrzeć równie licznej grupie freelancerów, która nie zdecydowała się na jakąkolwiek zmianę stawek. Wśród takich osób znalazło się 71% wirtualnych asystentów i asystentek, 65% tłumaczy oraz 61% wolnych strzelców z branży SEO/SEM.

Najmniejszą grupę stanowią tu freelancerzy, którzy obniżyli swoje stawki w ostatnim roku, wśród takich osób najliczniejszą reprezentację - 13%, miały osoby zajmujące się doradztwem i consultingiem.

Ciekawa różnica uzewnętrzniła się też w rozbiciu na sytuację osobistą/rodzinną freelancerów - 52% rodziców pozostało przy dotychczasowych stawkach, a 44% je podniosło. Z kolei 41% osób bezdzietnych ich nie zmieniło, a podwyższyło swoje stawki - 56%.

Źródło: Useme.