Special Ops: Lioness z drugim sezonem

Fani twórczości Taylora Sheridana mogą zacierać ręce, bo jesień na SkyShowtime zapowiada się bardzo interesująco. Za kilka dni debiutuje drugi sezon Tulsa King, a w połowie listopada oczekiwana druga połowa 5. sezonu Yellowstone. Między nimi natomiast pojawi się drugi sezon Special Ops: Lioness, w którym główne role grają Zoe Saldana oraz Nicole Kidman. Ten serial to moje odkrycie zeszłego roku. Krótka historia zamknięta w 8 odcinkach trzyma cały czas w napięciu i potrafi wzbudzić emocje. Co więcej pierwszy sezon był w pewnym sensie zamkniętą historią, więc drugi sezon zaczynamy z czystą kartą.

Joe (Zoe Saldana) wraca w roli agentki, która wspólnie ze swoją szefową Kaitlyn (Nicole Kidman) zarządza tajnym programem Lioness w ramach działalności agencji wywiadu - CIA. W nowym sezonie pojawia się nowe zagrożenie, które wymaga infiltracji. W tym celu Joe werbuje nową agentkę w ramach programy Lioness, która będzie musiała przystosować się do całkiem nowej roli. Jednocześnie Joe będzie miała zmierzyć się z własnymi demonami i rozpadającą się rodziną, której nie jest w stanie poświęcić własnego czasu. Praca w agencji wywiadu nie zapewnia odpowiedniego balansu w życiu osobistym, szczególnie gdy ma się do czynienia z poważnymi zagrożeniami.

Największą siłą tego serialu są wielowymiarowe postacie, które albo lubimy albo nienawidzimy. Całości dopełnia natomiast świetna obsada na czele z Saldaną i Kidman, którym na ekranie towarzyszą między innymi Morgan Freeman oraz Micheal Kelly. W nowych odcinkach wrócą też Dave Annable (Neal, mąż Joe), a także ekipa do zadań specjalnych: Jill Wagner (Bobby), LaMonica Garrett (Tucker), James Jordan (Two Cups), Austin Hébert (Randy) oraz Jonah Wharton (Tex). Drugi sezon Special Ops: Lioness zadebiutuje na SkyShowtime już 1 listopada, a kolejne odcinki będą pojawiały się w tygodniowych odstępach. Ja już nie mogę się doczekać. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć tej produkcji, to warto nadrobić zaległości, do czego mam nadzieje przekona was moja recenzja.