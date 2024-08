Wielki finał "Yellowstone" zbliża się wielkimi krokami. Wyczekany, miejmy nadzieję: dopracowany i dopieszczony. Po tych wszystkich opóźnieniach i problemach oczekiwania widzów są ogromne. Ogromne są też obawy związane z brakiem głównego aktora: Kevina Costnera. Ten, po wielkiej kłótni z twórcą serialu, Taylorem Sheridanem, i niesprzyjającym terminarzu nagrań postanowił nie pojawić się w wielkim finale serialu. Spokojnie jednak: materiały promocyjne wciąż wyglądają świetnie!

Yellowstone 5B: są już pierwsze zdjęcia z wielkiego finału serialu!

Nie wygląda na to, by twórcy zdecydowali się na wielkie skoki w czasie - najzwyczajniej w świecie zabraknie tam Johna Duttona w którego wcielał się Kevin Costner właśnie. Sugerują to sceny z Jamiem i spółką — a miło też widzieć powrót Rainwater i Mo. Wisienką na torcie pozostają najwięksi romantycy serialu - czyli Beth i Rip na tle zachodzącego (albo wschodzącego) słońca w złotej godzinie.

Promocja sezonu 5B "Yellowstone" dopiero się rozkręca - ale już teraz wiadomo, że to jeden z najbardziej wyczekiwanych finałów serialowych w historii telewizji. Cała plejada gwiazd i trzymająca w napięciu historia, a do tego znakomite prequele i obietnice sequeli sprawiają, że fani seriali na całym świecie pokochali tę opowieść. I nie mogą już doczekać doczekać się kolejnych opowieści z błogiego rancza! Wielka premiera już tej jesieni - do zobaczenia na Sky Showtime już od 14 listopada!