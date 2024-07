Uwielbiacie Yellowstone? Ten serial na pewno będzie dla Was!

Landman - nowy serial twórcy Yellowstone. O czym opowiada?

Taylor Sheridan to twórca, który nie boi się podejmować trudnych tematów i tworzyć seriale, które budzą sporo emocji. O sukcesie "Yellowstone" pisaliśmy wielokrotnie, a jego nowy projekt ma szansę być równie dobrze odebrany . "Landman" to bowiem współczesna opowieść osadzona w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu, skupiająca się na poszukiwaniu szczęścia w świecie platform wiertniczych. Fabuła oparta jest na 11-odcinkowym podcaście „Boomtown” i przedstawia historię z dwóch perspektyw – pracowników naftowych oraz nieokrzesanych miliarderów, którzy wywołali przewrót mający zmienić klimat, gospodarkę oraz geopolitykę.

Obsada i twórcy serialu Landman

W serialu, oprócz Billy’ego Boba Thorntona, występują: Ali Larter, Michelle Randolph, Jacob Lofland, Kayla Wallace, James Jordan, Mark Collie, Paulina Chávez i Demi Moore. Gościnnie pojawią się Jon Hamm, Andy Garcia i Michael Peña. Producentami wykonawczymi serialu są Taylor Sheridan, David C. Glasser, David Hutkin, Ron Burkle, Bob Yari, Christian Wallace, Geyer Kosinski, Michael Friedman i Stephen Kay. Dan Friedkin i Jason Hoch z Imperative Development LLC oraz J.K. Nickell i Megan Creydt z Texas Monthly również pełnią rolę producentów wykonawczych. Peter Feldman jest współproducentem wykonawczym, a serial dystrybuowany jest przez Paramount Global Content Distribution. Serial został wyprodukowany przez MTV Entertainment Studios, 101 Studios oraz Bosque Ranch Productions, wytwórnię Taylora Sheridana.

Landman - data premiery serialu w Polsce

Nowy, świetnie zapowiadający się serial "Landman" Billym Bobem Thorntonem w roli głównej zadebiutuje 20 listopada na SkyShowtime. Pierwszy sezon rozpocznie się dwoma premierowymi odcinkami, a kolejne osiem będzie emitowane co tydzień w środy.

Inne seriale Taylora Sheridana

Taylor Sheridan to twórca, który zdobył ogromne uznanie dzięki swoim wcześniejszym produkcjom. Jego najbardziej znanym dziełem jest "Yellowstone", który zadebiutował w 2018 roku, a który dotarł do Polski sporo później. Można go oglądać na SkyShowtime (wszystkie sezony), a także na Netfliksie (tylko dwie pierwsze serie, ale w 4K). Serial opowiada historię rodziny Duttonów, właścicieli ogromnego rancza w Montanie, którzy walczą o utrzymanie swojego dziedzictwa. "Yellowstone" zdobył ogromną popularność, dlatego doczekał się dwóch spin-offów: "1883" i "1923".

Pierwszy z nich to prequel "Yellowstone", który przenosi nas do końca XIX wieku, ukazując początki rodziny Duttonów. Serial spodobał się widzom głównie za realistyczne przedstawienie trudów życia na Dzikim Zachodzie. "1923" to natomiast kontynuacja "1883", osadzona w czasach prohibicji i Wielkiego Kryzysu - fabuła kontynuuje historię rodziny Duttonów, ukazując ich walkę o przetrwanie w niezwykle trudnych czasach.

Kolejnym ważnym serialem Sheridana jest "Mayor of Kingstown", który debiutował w 2021 roku. Serial ten opowiada o rodzinie McLusky, która kontroluje więziennictwo w fikcyjnym mieście Kingstown w Michigan. Główną rolę gra Jeremy Renner (znany z roli Hawkeye'a w filmach Marvela). Mniej popularny w Polsce, ale dobrze oceniany "Tulsa King" to nowszy serial Sheridana z 2022 roku. Opowiada historię byłego mafiosa, który po wyjściu z więzienia próbuje odbudować swoje życie w Tulsie. Prawdopodobnie najchłodniej odebranym serialem Sheridana jest "Special Ops: Lioness" z 2023 roku. Produkcja opowiada historię agentki CIA, która prowadzi tajną operację mającą na celu infiltrację organizacji terrorystycznej.

