Plus pobił rekord, tyle danych jeszcze nigdy nie przesłał w swojej sieci

Sieć Plus pochwaliła się danymi na temat prędkości internetu mobilnego w 2023 roku oraz ilości przesłanych za jej pośrednictwem danych. To nowy, historyczny rekord.

Plus chwali się prędkością internetu

Według danych zebranych przez serwis SpeedTest.pl średnia prędkość internetu mobilnego w sieci Plus wynosiła 49,3 Mb/s i była najwyższa ze wszystkich operatorów działających na polskim rynku. Co więcej jeśli wzięlibyśmy pod uwagę testy tylko w zasięgu sieci 5G, w którym jest 20 milionów mieszkańców Polski, prędkość ta wyniosłaby aż 134,6 Mb/s. Nic zatem dziwnego, że wraz z rosnącą prędkość, rośnie też ilość przesyłanych za pośrednictwem sieci mobilnej danych. Według danych operatora, w 2023 roku padł pod tym względem historyczny rekord. W sumie abonenci usług Plusa przesłali przez sieć operatora ponad 2,3 eksabajta danych. Przedrostek eksa oznacza 10^18, czyli w sieci Plus przesłano w sumie 2,3 miliona terabajtów danych. Jak informuje sam operatora, taka ilość danych odpowiada:

to około 460 miliardów pobranych piosenek,

to około 1,5 miliarda pobranych filmów,

to około 575 miliardów pobranych zdjęć,

to około 7,6 miliardów pobranych aplikacji mobilnych,

to około 46 bilionów pobranych dokumentów tekstowych,

to około 2,3 biliona e-maili,

to około 1,150 biliona pobranych e-booków.

Najnowsze dane SpeedTest.pl potwierdzają również coraz większe znaczenie technologii 5G. Widać to w rosnącej liczbie testów prędkości realizowanych przez użytkowników z wykorzystaniem właśnie tej technologii. W porównaniu do 2022 r., w 2023 r. ich liczba zwiększyła się dwukrotnie – do ponad 306 000 testów. Na początku 2023 roku Plus udostępnił bezpłatnie 5G wszystkim klientom, a w czerwcu uruchomił 5G Ultra. Jest to unikalne rozwiązanie technologiczne wykorzystujące agregację 3 pasm radiowych – dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz) – do szybkiej transmisji danych.

W 2024 roku powinno być jeszcze lepiej

Dzięki rozstrzygnięciu aukcji 5G i zakupowi bloku w nowej częstotliwości, możliwości sieci mobilnej Plusa rozwiną się jeszcze bardziej. Udostępnienie klientom nowej częstotliwości przeznaczonej dla 5G wraz z agregacją dotychczas wykorzystywanych zasobów radiowych, wpłynie na dalszy wzrost prędkości oraz zwiększy pojemność sieci. Dzięki temu użytkownicy otrzymają usługę o jeszcze lepszych parametrach, pozwalającą na zwiększenie możliwości wykorzystania sieci 5G.

źródło głównego zdjęcia: Depositphotos